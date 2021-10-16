«Енисей кино» проводит ретроспективный показ фильмов режиссера Александра Мельника

С 17 октября по 5 декабря красноярцы могут посмотреть фильмы Александра Мельника на больших экранах, — сообщает организатор КГБУК «Енисей кино».

Ретроспективный показ посвящен памяти погибшего при трагических обстоятельствах Александра Мельника, талантливого кинорежиссера и сценариста.

За свою карьеру он снял несколько фильмов, которые были тепло встречены как критиками, так и зрителями.

В памяти и сердцах миллионов людей навсегда останутся:

фантастическая драма «Новая земля»,

трогательная документальная картина «Земля леопарда, или Феномен человека»,

приключенческая ретродрама «Территория».

Большая часть съемок последней картины проходила в Красноярском крае на Плато Путорана (признано ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия).

Эти киноленты пронизаны искренней любовью к суровым северным территориям нашей страны, с которыми автор познакомился в молодости, работая на полярной станции в море Лаптевых и участвуя в гидрологических испытаниях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов.

«Новая Земля»

(2008, 120 мин., драма, боевик, фантастика, 18+)

Действия фантастического боевика происходят в выдуманном мире, где отменена смертная казнь. Тюрьмы переполнены. Все больше средств требуется для содержания осужденных на пожизненное заключение. Международные организации принимают решение о проведении эксперимента. Россия предоставляет необитаемый остров на севере, где обустраивается небольшое поселение. Туда вывозится первая экспериментальная партия заключенных из России. Им предлагают начать новую жизнь, самим устроить свое общество. Однако поселенцы начинают жить по закону «Последний — мертвый».

Награды: Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» 2008 — Премия за операторскую работу; спецдиплом жюри «За успешный коммерческий проект».

«Земля леопарда, или Феномен человека»

(2020, 55 мин., документальный, 0+)

Эта завораживающая лента повествует о необходимости сохранения самого редкого вида леопардов — дальневосточного. В кадре — известный актер Владислав Абашин. Он приоткрывает для зрителей мир дикой природы и предлагает прикоснуться к невероятным красотам нашей страны.

Награды: Гран-при Международного фестиваля кино и видео экологической тематики «Территория завтра» 2020. Приз за лучшую операторскую работу Международного фестиваля экологического и социального кино «Северный характер» 2020 (Россия — Норвегия). В 2020 году фильм вошел в официальную конкурсную программу Международного кинофестивалей Wildlife Conservation Film Festival (Нью-Йорк, США) и Nature & Tourism Film Festival (Висбаден, Германия).

«Территория»

(2014, 157 мин., драма, приключения, 12+)

Территория — это место, где люди проверяются на прочность. Необозримые пространства, где тундра встречается с ледяными торосами Ледовитого океана. Суровый русский север, которому способны бросить вызов немногие. Геолог Илья Чинков, одержимый идеей найти легендарное золото Территории, собирает команду смельчаков, готовых поставить на карту все, включая собственные жизни. Съемки фильма проходили на плато Путорана (300 км от Норильска, Красноярский край) и на Чукотке.

Список площадок показов будет объявлен дополнительно на сайте и в соцсетях организаторов — КГБУК «Енисей кино» enisey-kino.ru.