Филателистам Красноярска представят арктический туризм
25 ноября в салоне «Филателия» с 10.00 до 19.00 пройдет специальное гашение двух почтовых марок уникальным штемпелем, посвященным туризму в Арктической зоне России.
Новая серия почтовых марок выпущена тиражом 55 тысяч экземпляров, на них изображены узнаваемые места архипелага Земля Франца-Иосифа: остров Гукера, бухта Тихая и остров Чамп, каменные шары. Марки выпущены тиражом 55 000 экземпляров. Дополнительно к выпуску почтовых марок и штемпелю спецгашения изданы конверты первого дня.
Российская Арктика включает северное побережье Евразии, Северный Ледовитый океан с островами и часть Тихого океана, омывающую Чукотку, в арктической зоне находится почти половина территории Красноярского края.
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