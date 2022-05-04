«Мест нет»: компания «Водоходъ» распродала почти все места на круизы по Енисею
Билеты еще остались на самые дешевые круизы, а вот дорогие уже все распроданы.
Свободных мест в круизах по Енисею в 2022 год почти не осталось, через две-три недели последние каюты на этот год будут проданы», — сказал он.
Максимальная стоимость участия в таком туре теперь превышает 1 млн рублей. Хотя минимальная цена (и не только в этом круизе), пусть незначительно, но снизилась.
Андрей Шевелев запустил управляющую компанию для развития внутреннего туризма
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Торгашинский и Столбы - Big Data определила самые популярные места отдыха в Красноярске
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