«Мест нет»: компания «Водоходъ» распродала почти все места на круизы по Енисею

Билеты еще остались на самые дешевые круизы, а вот дорогие уже все распроданы.

Билеты на кризы по Енисею на теплоходе «Максим Горький» в 2022 году распроданы почти полностью. Об этом на пресс-коференции рассказал заместитель генерального директора компании «Водоходъ», которая и организует эти круизы, Илья Суховольский.

Свободных мест в круизах по Енисею в 2022 год почти не осталось, через две-три недели последние каюты на этот год будут проданы», — сказал он.

Судя по сайту компании, в этом году «Водоходъ» проведет 11 круизов по Енисею. Их продолжительность составляет 4-11 дней. Цены на билеты начинаются 60 тыс. рублей и зависят от вида круиза.

Дороже всего стоит 11-дневный круиз по маршруту Красноярск — Дудинка. Стоимость участия в нем начинается от 444 700 рублей (в августе). Всего таких туров будет три. И вот на них-то билетов уже не осталось.

Напомним, что навигацию 2022 года «Максим Горький» начнет 19 мая, отправившись по маршруту Красноярск — Енисейск — Галанино — Красноярск. Первый круиз до Дудинки стартует 5 июня.

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