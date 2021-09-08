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Известный теплоход у Речного вокзала продают

Известный теплоход у Речного вокзала продают
Иллюстрация: Яндекс

Теплоход «Маяк», который стоит на набережной у Речного вокзала, владелец продаёт за 11 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». Площадь помещений составляет 2 500 кв. метров.

#НОВОСТИ

При этом сам объект нуждается в ремонте — об этом предупреждает продавец.

Это уже не первая попытка продать корабль — в пошлый раз его выставляли на продажу в 2016 году за 11,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в наш регион приедет теплоход «Андрей Дубенский».

Судно поставят в край к 2023 году для пассажирских перевозок. Соглашение об этом достигнуто властями региона с руководством завода и ООО «Водоходъ».

 

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Автор: Юлия Тарабан
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