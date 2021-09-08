Известный теплоход у Речного вокзала продают
Теплоход «Маяк», который стоит на набережной у Речного вокзала, владелец продаёт за 11 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». Площадь помещений составляет 2 500 кв. метров.
При этом сам объект нуждается в ремонте — об этом предупреждает продавец.
Это уже не первая попытка продать корабль — в пошлый раз его выставляли на продажу в 2016 году за 11,5 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что в наш регион приедет теплоход «Андрей Дубенский».
Судно поставят в край к 2023 году для пассажирских перевозок. Соглашение об этом достигнуто властями региона с руководством завода и ООО «Водоходъ».
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