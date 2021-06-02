«Андрея Дубенского» передадут региону летом 2023 года

Средне-Невский завод планирует поставить Красноярскому краю пассажирский теплоход «Андрей Дубенский» на полгода раньше запланированного срока — к середине 2023 года.

Соглашение об этом достигнуто властями региона с руководством завода и ООО «Водоходъ».

Теплоход, как планируется, будет работать на маршруте Красноярск — Дудинка — Красноярск. Еще один теплоход «Виктор Астафьев» будет заложен на заводе в июле 2021 года, говорится в сообщении.

Суда получили имена основателя Красноярска и известного красноярского писателя в результате народного голосования, уточняет краевое правительство.

Ранее сообщалось, что суда будут построены в лизинг, стоимость контракта — 5,3 млрд руб.

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