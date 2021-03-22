Красноярск приобрел 24 новых троллейбуса с автономным ходом
«Гортранс» получил шесть первых транспортных средств, из приобретенных администрацией Красноярска, — сообщил мэр краевого центра Сергей Еремин в соцсети.
Сообщается, что троллейбусы поэтапно прибывают в Красноярск от изготовителя из Вологды. Машины нового поколения имеют автономный ход до 20 километров и могут функционировать при отсутствии контактной сети.
Часть из них планируют запустить на так называемый «экологический маршрут» в центре города — от ждвокзала «Красноярск» до Предмостной площади, где Коммунальный мост — один из участков маршрута без проводов для троллейбуса. Еще несколько транспортных средств поставят на уже действующие городские маршруты.
В настоящее время троллейбусы проходят технический осмотр, водители — переподготовку.
Мэр Еремин отметил, что машины приобретены в лизинг по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» со скидкой 60 % от стоимости.
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