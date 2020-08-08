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Сергей Еремин сообщил о возвращении троллейбусов на Копылова

Сергей Еремин сообщил о возвращении троллейбусов на Копылова
Иллюстрация: admkrsk.ru

По словам мэра Красноярска, маршрут № 15 в сентябре возобновит рейсы от Ветлужанки до «Русала». Точные даты запуска движения в департаменте транспорта обещали сообщить позднее.

#НОВОСТИ

Напомним, до 2018 года по улицам Копылова и Красной Армии ходили три маршрутных троллейбуса — №№ 4, 13, 15. Из-за строительства к Универсиаде-2019 Николаевского проспекта и его развязок маршруты №№ 4, 13 временно перенесли на пр. Свободный, а № 15 полностью сняли с линии.

Напомним, ранее троллейбус по Копыловскому мосту собирались запустить до конца весны.

 

 

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