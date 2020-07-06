Красноярцы дали имена двум новым теплоходам на Енисее

Жители Красноярского края выбрали имена двум новым флагманам енисейского речного флота. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Алескандр Усс.

Месяц назад эти лайнеры готовились заложить на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Тогда заказчик, Государственная транспортная лизинговая компания, обратился к губернатору с просьбой назвать эти суда, которую он переадресовал всем красноярцам.

В итоге в выборе имен приняло участие более 3 000 человек. Большинство голосов было отдано за то, чтобы назвать теплоходы именами основателя Красноярского острога Андрея Дубенского (35%) и писателя Виктора Астафьева (31%).