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Красноярцы дали имена двум новым теплоходам на Енисее

Красноярцы дали имена двум новым теплоходам на Енисее
Иллюстрация: snzn.ru

Месяц назад губернатор Красноярского края попросил жителей назвать два новых речных судна, которые готовятся к закладке в Питере. Теперь имена у них есть.

#НОВОСТИ
Жители Красноярского края выбрали имена двум новым флагманам енисейского речного флота. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Алескандр Усс.
 
Месяц назад эти лайнеры готовились заложить на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Тогда заказчик, Государственная транспортная лизинговая компания, обратился к губернатору с просьбой назвать эти суда, которую он переадресовал всем красноярцам.
В итоге в выборе имен приняло участие более 3 000 человек. Большинство голосов было отдано за то, чтобы назвать теплоходы именами основателя Красноярского острога Андрея Дубенского (35%) и писателя Виктора Астафьева (31%).
 
Красноярцы дали имена двум новым теплоходам на Енисее 1
 
Суда с такими названиями появятся на Енисее в 2023 и 2024 годах — таковы условия контракта. Управлять ими будет краевое госпредприятие «Центр транспортной логистики». Курсировать они будут между Красноярском и Дудинкой. Сейчас на этом маршруте работает теплоход «Чкалов», а скоро к нему присоединится «Максим Горький».
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