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Теплоход «Максим Горький» начнет с коротких и недорогих круизов по Енисею

Теплоход «Максим Горький» начнет с коротких и недорогих круизов по Енисею
Иллюстрация: "Водоходъ"

Теплоход «Максим Горький» должен был начать свою работу на Енисее с круизов между Красноярском и Дудинкой. Однако первый рейс сильно сократили, билету удешевили. Да и дату перенесли.

#НОВОСТИ
Свою навигацию на Енисее судно начнет с «круиза» Красноярск — Енисейск — Галанино — Красноярск, рассказали в Туристском информационном центре Красноярского края. Стартует он 16 июля, а закончится — 19-го.
 
Изначально «Максим Горький» должен был отправиться в свой первый рейс 6 июня 2020 года. Это должен был быть круиз из Красноярска в Дудинку с большой экскурсионной программой, билеты на который начинались от полумиллиона рублей. Однако, как говорят в информационном центре, из-за продления ограничительных мер до 12 июля решили перенести старт круиза, а также сформировать новый тур, участие в котором будет существенно дешевле — от 25 тысяч рублей.
 
В путешествие же до Дудинки судно отправится 20 июля. В компании «Водоходъ» (собственник теплохода и организатор круизов) уверяют, что все билеты на этот круиз уже проданы.
 
Напомним, что «Максим Горький» прибыл в Красноярск по Северному морскому пути в сентябре 2019 года. После этого власти края объявили, что собираются возродить пассажирские круизы по Енисею.
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