Теплоход «Максим Горький» начнет с коротких и недорогих круизов по Енисею

Свою навигацию на Енисее судно начнет с «круиза» Красноярск — Енисейск — Галанино — Красноярск, рассказали в Туристском информационном центре Красноярского края. Стартует он 16 июля, а закончится — 19-го.

Изначально «Максим Горький» должен был отправиться в свой первый рейс 6 июня 2020 года. Это должен был быть круиз из Красноярска в Дудинку с большой экскурсионной программой, билеты на который начинались от полумиллиона рублей. Однако, как говорят в информационном центре, из-за продления ограничительных мер до 12 июля решили перенести старт круиза, а также сформировать новый тур, участие в котором будет существенно дешевле — от 25 тысяч рублей.

В путешествие же до Дудинки судно отправится 20 июля. В компании «Водоходъ» (собственник теплохода и организатор круизов) уверяют, что все билеты на этот круиз уже проданы.