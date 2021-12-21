Туристов позвали в круиз по зимнему Байкалу за 300 тысяч рублей

Организатор тура — компания «ВодоходЪ», которая, в ряду прочего, проводит круизы по Енисею с ценами до 1 млн рублей.

Круизный оператор «ВодоходЪ» открыл продажу туров по зимнему Байкалу. Соответствующий маршрут появился на сайте компании.

Возить туристов будет катер на воздушной подушке «Бирюса», построенный по заказу «Водохода». Он вмешает 36 пассажиров, из которых 28 туристов и восемь сопровождающих.

Маршрут проложен между Иркутском и Улан-Удэ. Рассчитан он на 10 дней. Кают на катере нет, потому ночевать придется в отелях по пути следования.

Всего «ВодоходЪ» планирует провести восемь таких круизов. Первый стартует 9 февраля 2022 года из Иркутска. Закончится он в Улан-Удэ, откуда туристы, очевидно, отправиться по домам, а «Бирюса», приняв на борт новую группу, — по обратному маршруту (в Иркутск, со всеми остановками, те же 10 дней).

Цены на туры начинаются от 189,6 тысячи рублей при размещении в двухместном номере. Но чем ближе к весне, тем они будут выше. Дороже всего придется заплатить за участие в последнем круизе, запланированном на конец марта: 300 тысяч рублей, при проживании в одноместном номере. За эти деньги туристам обещают показать все главные достопримечательности Байкала, а также (благодаря конструкции катера и тому, что он движется по льду) те местах, куда в обычных условиях не подобраться.