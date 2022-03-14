Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.03
116,75
128,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В круиз по Енисею можно будет отправиться с кэшбэком

В круиз по Енисею можно будет отправиться с кэшбэком
Иллюстрация: vk.com/vodohod

Очередной этап программы возврата части денег, потраченных на отдых в России, стартует уже завтра — 15 марта.

#НОВОСТИ
Организаторы круизов в Красноярском крае заявились в программу туристического кэшбэка, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя регионального агентства по туризму Ольга Василенко.
 
О каких именно круизах и компаниях идет речь, не уточняется (список участников программы на ее сайте пока не опубликован). Вероятнее всего, это путешествия по Енисею от компании «ВодоходЪ» на теплоходе «Максим Горький», которые на старте — два года назад — наделали немало шума ценой билетов, доходившей почти до миллиона рублей за 10-дневную поездку из Красноярска в Дудинку с развлекательной и культурной программой.
 
В этом году цена участие в этом круизе (попадающем по кэшбэк по датам — поездку нужно совершить до 1 июля 2022 года) начинается от 463,7 тыс. рублей, а заканчивается — 902 тыс. рублей. Есть и менее дорогие варианты речных путешествий — например, 74,7 тыс. рублей за четырехдневную поездку по Енисею из Красноярска в Енисейск и обратно.
 
Оплатив поездку картой «Мир», участники этих круизов могли бы рассчитывать на возврат 20% стоимости билетов, если бы не одно «но» — сумма кэшбэка не может превышать 20 тысяч рублей, что при цене в почти миллион явно меньше заявленной доли.
 
Читайте также:
Российским гостиницам обнулят НДС. На пять лет

Помимо гостиниц и отелей «каникулы» получат и другие средства размещения. Власти рассчитывают, что это привлечет в отрасль новые инвестиции.

Юлия Верхушина предложила развивать в Красноярске гастрономический туризм

В городе сейчас есть несколько ресторанов, которые считаются одними из лучших в России. Это уже заставило некоторых туроператоров включить Красноярск в программу гастротуров.

Красноярский край назвали лидером экотуризма

Организаторы Russian Travel Awards объявили призеров премии, в финале которой участвовало 32 региона в 15 номинациях.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Иностранцы вышли из совета директоров «Полюса»Иностранцы вышли из совета директоров «Полюса»
  • Красноярский филиал СГК сменил директораКрасноярский филиал СГК сменил директора
  • Adidas встал на паузу: магазины бренда остановят работу в КрасноярскеAdidas встал на паузу: магазины бренда остановят работу в Красноярске
  • Потанин: «Конфискация покинувших российский рынок компаний вернет нас в 1917»Потанин: «Конфискация покинувших российский рынок компаний вернет нас в 1917»
  • Сгущенка из Красноярского края пошла на экспортСгущенка из Красноярского края пошла на экспорт
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.