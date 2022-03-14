В круиз по Енисею можно будет отправиться с кэшбэком

Очередной этап программы возврата части денег, потраченных на отдых в России, стартует уже завтра — 15 марта.

Организаторы круизов в Красноярском крае заявились в программу туристического кэшбэка, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя регионального агентства по туризму Ольга Василенко.

О каких именно круизах и компаниях идет речь, не уточняется (список участников программы на ее сайте пока не опубликован). Вероятнее всего, это путешествия по Енисею от компании «ВодоходЪ» на теплоходе «Максим Горький», которые на старте — два года назад — наделали немало шума ценой билетов, доходившей почти до миллиона рублей за 10-дневную поездку из Красноярска в Дудинку с развлекательной и культурной программой.

В этом году цена участие в этом круизе (попадающем по кэшбэк по датам — поездку нужно совершить до 1 июля 2022 года) начинается от 463,7 тыс. рублей, а заканчивается — 902 тыс. рублей. Есть и менее дорогие варианты речных путешествий — например, 74,7 тыс. рублей за четырехдневную поездку по Енисею из Красноярска в Енисейск и обратно.

Оплатив поездку картой «Мир», участники этих круизов могли бы рассчитывать на возврат 20% стоимости билетов, если бы не одно «но» — сумма кэшбэка не может превышать 20 тысяч рублей, что при цене в почти миллион явно меньше заявленной доли.

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