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Красноярские ритейлеры не уверены в будущем своего рынка

Красноярские ритейлеры не уверены в будущем своего рынка
Иллюстрация: pixabay.com

Больше трети игроков этого рынка отмечают, что во втором квартале 2022 года ситуация в рознице стала хуже, чем была в первом. А их предпринимательская уверенность сильно снизилась.

#НОВОСТИ
По итогу первых пяти месяцев 2022 года оборот розничной торговли в Красноярском крае составил 277 млрд рублей, что составляет 98,7% от результата, полученного за тот же период 2021-го. Такие данные приводит Красноярскстат в докладе о социально-экономическом положении региона в январе-мае этого года.
 
Основные продаж — 53% — происходили в непродовольственном сегменте. Если говорить в абсолютных цифрах, то здесь ритейлеры за отчетный период напродавали почти 146,9 млрд рублей, что на 3,2% меньше, чем было годом ранее. А вот оборот в продуктовом секторе наоборот немного — на 0,9% — вырос и составил чуть более 130 млрд.
 
В целом, как говорят в Красноярскстате, ритейлеры относительно спокойно оценивают сегодняшнюю ситуацию на своем рынке. Однако доля тех, кто отмечает ее ухудшение во втором квартале 2022 года (по сравнению с первым) увеличилась с 15% до 37%. А индекс предпринимательской уверенности опустился до отметки −13,2% против −0,4% соответственно.
Основными факторами, ограничивающими деловую активность организаций розничной торговли во II квартале 2022 года, предприниматели назвали недостаточный платежеспособный спрос населения (42% от общего числа опрошенных), высокий уровень налогов (38,3%) и высокую конкуренцию со стороны других ритейлеров (29,6%)», — рассказали в Красноярскстате.
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Автор: Петр Савельев
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