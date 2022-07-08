Красноярские ритейлеры не уверены в будущем своего рынка
Больше трети игроков этого рынка отмечают, что во втором квартале 2022 года ситуация в рознице стала хуже, чем была в первом. А их предпринимательская уверенность сильно снизилась.
Основными факторами, ограничивающими деловую активность организаций розничной торговли во II квартале 2022 года, предприниматели назвали недостаточный платежеспособный спрос населения (42% от общего числа опрошенных), высокий уровень налогов (38,3%) и высокую конкуренцию со стороны других ритейлеров (29,6%)», — рассказали в Красноярскстате.
«Нас ждет что-то, что мы не знаем как…». Пожалуй, именно эта цитата с сессии маркетологов на Неделе Российского Ритейла наиболее точно характеризует всю повестку российского бизнеса.
Кеды Convers приедут в Красноярск по схеме параллельного импорта
Компании в России нет, но продукция в наличие. Так действует сегодня параллельный импорт. Рассказываем, как это работает на примере обуви популярной марки Convers.
Инфляция в Красноярском крае оказалась выше общероссийской
Цены в регионе стали расти медленнее, но их динамика все равно выше, чем в среднем по стране.