Инфляция в Красноярском крае оказалась выше общероссийской

Цены в регионе стали расти медленнее, но их динамика все равно выше, чем в среднем по стране.

По итогу мая 2022 года годовая инфляция в Красноярском крае составила 17,4%. Это на 1,94 п.п. меньше, чем было в апреле, рассказали в красноярском отделении Банка России.

По мнению управляющего местным отделением ЦБ Сергея Журавлева, на снижение годовой инфляции повлияло укрепление рубля и снижение спроса на товары длительного пользования.

Еще один фактор. Производители и поставщики товаров и услуг вышли на региональный рынок с новыми предложениями, часть — расширили производство, в некоторых случаях предложение увеличилось за счет сокращения экспорта», — говорит Журавлев.

Так, расширилось предложение овощей из-за увеличения их поставок из стран Средней Азии и Китая. В результате цены цен на капусту, лук и чеснок росли медленнее. Увеличилось производство огурцов, яиц и мыса птицы, что также привело к снижению скорости роста цен на них.

В целом же по продовольственному сегменту скорость прироста цен была на уровне 19,58% после 20,3% в апреле.

Динамика цен на непродовольственные товары также снизилась — с 20,14% в апреле да 17,84% в мае. Тут основной тренд задавало укрепление рубля, а также снижение спроса на товары длительного пользования (электробытовую технику, компьютеры) из-за инфляционных ожиданий. Сокращение экспортных поставок привело к замедлению роста цен на бензин, дизтопливо и некоторые пиломатериалы.

В сегменте услуг годовой темп прироста цен замедлился до 13,83% после 16,85% месяцем ранее. К примеру, медленнее дорожали авиабилеты. Причина: увеличение числа рейсов. Плюс, укрепление рубля привело к снижению цен на зарубежные турпоездки. А вот тарифы на сотовую связь, наоборот, выросли — из-за роста затрат операторов на обслуживание и развитие сетей.

В то же время на ряд товаров цены продолжили расти повышенными темпами. Роль сыграли ограничения и сбои в поставках из-за рубежа.

Экономика продолжает приспосабливаться к новым условиям. Идут процессы импортозамещения, поиск новых каналов импорта. Заново выстраиваются логистические цепочки. Такая трансформация приводит к росту издержек у производителей и поставщиков товаров и услуг. Как быстро она завершится и насколько будет эффективной, во многом определит, какой будет инфляция в перспективе», — говорит Журавлев.

Стоит также добавить, что майские темпы инфляции в Красноярском крае оказались выше, чем в среднем по России (17,1%), но ниже, чем в СФО (18,1%).

Важными факторами для будущей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14,0–17,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — резюмирует управляющий красноярским ЦБ.

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