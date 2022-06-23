Что мы будем дальше есть? — о чем говорили российские ритейлеры

«Нас ждет что-то, что мы не знаем как…». Пожалуй, именно эта цитата с сессии маркетологов на Неделе Российского Ритейла наиболее точно характеризует всю повестку российского бизнеса.

Наталья Сипетая, приняв участие в событии, собрала основные тезисы с площадки, на которой представители российской власти, бизнес-организаций торговли и поставщиков обсуждали, что мы будем дальше есть, как сохранить на полке основные товары при тотальном разрыве цепочек поставок, минимизировать рост цен и сберечь покупателя с его покупательской способностью, как основу существования экономики.

Итак, что происходит? Каковы основные вызовы и пути их решения?

Вызов 1. Из пункта А в пункт Б

Разрыв и удорожание логистических цепочек (а попросту, доставка товаров из пункта А в пункт Б) и доступность товаров на полке. Решение: поиск новых поставщиков. Ориентация на региональных, российских производителей и прямые поставки из Азии и с Востока: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Китай, Индия и Иран. Причём, из-за товарной пробки на китайском направлении, в фокус, как стратегические партнеры, всё больше попадают Индия и Иран. В ТС «Командор» уже несколько лет работала часть этих цепочек с поставками напрямую из ЮВА и Средней Азии. Но тут возник свежий вызов – закрывается возможность перевода валютных платежей по прямым контрактам с этими странами. И пока ритейлеры только ищут решение. Категория фрукты-овощи может оказаться под угрозой.

Вызов 2. Турбулентность розничных цен

Самый частый вопрос от покупателей: почему курс валюты упал, а цены – не особо. Проблема не только в курсовой стоимости, а в том же разрыве цепочек. Везти теперь многие привычные товары приходится обходными путями, отчего их себестоимость серьёзно выросла на некоторые категории. Увы, но даже если речь идет о российских продуктах, в их производстве часто присутствует какой-либо иностранный компонент, который теперь либо очень дорог, либо просто перестал быть доступным для наших производителей. Этим компонентом может быть, как сырьё, упаковка, так и техника, и оборудование. Глобально сети сейчас пытаются держать цены за счёт проплаченных и экстренно закупленных запасов в первые дни нового кризиса, пересмотра закупочной политики и прямого импорта. Сейчас пока еще проблему усугубляет «ценовой тромб», создавшийся в результате срочных закупок поставщиками товаром или недостающими составляющими для своих производств на пиковых значениях валюты.

Вызов 3. Снижение покупательской способности

Герман Греф в своём докладе по макротрендам и вызовам для менеджмента указывает, что замедление инфляции связано, в первую очередь, именно с падением потребительского спроса. Сокращение реальных доходов населения на конец мая, по сравнению с началом февраля составляет -7,7 %. То есть люди стали меньше есть и пить, осознаннее одеваться и вообще меньше потреблять. Решение напрашивается само собой: развитие формата дискаунтеров с ограниченным ассортиментом только самых востребованных товаров (у ТС «Командор» это магазины «Хороший»), сокращение инвестиций в другие форматы с большим с большим ассортиментом. Поиск производителей дешёвых товаров, часто в своем и соседних регионах. Наступает время локальных производителей и СТМ (собственных торговых марок). Дать лучшую цену покупателю! Нужна и поддержка покупателей со стороны правительства.

Вызов 4. Конец эпохи «жёлтых ценников»

Время промо-акций в сетях из-за ухода глобальных брендов закончилось. Здесь стоит успокоить покупателя. Промо-акции со стороны западных брендов всегда были формальным снижением цены. То есть мы всегда могли купить альтернативный, допустим, стиральный порошок другого, более дешевого бренда сопоставимого качества без всяких промо-акций. Просто у глобальных брендов сама наценка за бренд всегда была выше. Дело отнюдь не в качестве. А в том, что масштабную рекламу по ТВ надо отбивать. И это только один аспект в цене бренда. А их всегда несколько. Поэтому глобальные бренды по договоренности с федеральными сетями давали им специальную цену на часть товара. Чем больше сеть, тем больше скидка. В этом смысле регионалы пострадали в меньшей степени. У них таких возможностей изначально было меньше. И они уже давно сделали ставку на собственные торговые марки (СТМ - это когда товар ноу нейм производят специально по заказу сети и он продается под брендом, который этой сети принадлежит. В ТС «Командор» это бренды «К» и «Наш лидер») и на российских и китайских поставщиков, чтобы закрыть потребность в этих ценовых сегментах у покупателей.

Вызов 5. Замена брендов

Происходит замена колоссального количества знакомых покупателю брендов на другие. Решение: Правильная навигация для знакомства покупателей с новыми брендами и продуктами. Реклама и продвижение незнакомых ранее брендов с разъяснениями качеств и что на что можно заменить через цифровые приложения, каталоги и другие доступные информационные каналы, неценовое промо. Исследовательские отделы в сетях с целью быстрого понимания изменений в поведении покупателя и реакции на них. Невозможно опираться на привычный анализ данных. Специалисты отмечают сильное отставание прогнозов от реальности. Торговые сети обязаны иметь лучшие мобильные приложения. Нужно быстрее снимать информацию и реагировать. На передовую выходят эксперты по клиентскому поведению.

Вызов 6. Сокрушение интернет-продаж

Прогнозируемое сокращение продаж продуктов питания через интернет из-за роста стоимости доставки. Об этом говорили все. Доставка была убыточна, сети дотировали её в расчете на рост клиентской базы. При среднем чеке 700 рублей платить 250-300 за доставку – так себе экономика. Сейчас слишком большая роскошь развивать её на снижающемся спросе. Цель: вывести доставку на рентабельность, что повысит ее стоимость для покупателя и неизбежно сократит сам сегмент онлайн-продаж. У ритейлеров нет сомнений, что часть покупателей в ближайшее время вернётся в магазины офлайн. А доставка будет уделом больших игроков типа Сбера.

Вызов 7. Импортозамещение

Речь шла только о продовольствии. В ООН подсчитали, что опасность недоедания угрожает 7,5 млрд. человек в мире. Но на сессии по импортозамещению нас заверили, что России голод не грозит. Доля импорта сейчас в продовольственном секторе составляет 24% и это на 10% ниже, чем в 2010 году. Импортозамещение — длительный процесс. Нужна семенная и племенная база. Её надо создавать и развивать. Ритейлерам совместно с производителями строить и учиться управлять овощехранилищами. Малые местные производители, заметил собственник дальневосточной сети, даже себестоимость считают по-разному, «толком на составляющие разобрать не могут» (цитата одного из собственников дальневосточной сети). Приходится совместно учиться. Сети включаются в агропроекты, чтобы обеспечивать стабильные поставки. Инвестируют в животноводство, птицефабрики, выращивание овощей. Ставка на долгосрочные отношения с ключевыми партнерами повышает доверие и исключает непредсказуемые спекулятивные всплески, что даёт уверенность в будущем всем участникам торгового процесса. «Можно с уверенностью сказать, что хлеб, яйцо, молочка, курица и мясо у нас будут», — утверждает сооснователь сети «Командор» Олег Сипетый. Холдинг давно является соинвестором этих предприятий АПК. Турбулентность ожидается в чайно-кофейной отрасли и на рынке специй.

P. S. В целом, бизнес выглядел вполне оптимистично. Говорили о том, что после введения первых санкций в 2014 году с внезапно опустевшими полками в этот раз сетям на экстра-кризисную перестройку процессов и наполнение товарами потребовалось всего несколько дней. В моменте даже могло показаться, что ситуация лучше, чем ожидали. Но все понимают, что фундаментальные причины спада сохраняются. И всё же люди строят планы, значит у них есть надежда на жизнь, причём на такую, которую они себе задумали. И это позитивный сигнал для рынка и для ритейла.

Наталья Сипетая, специально для «Делового квартала»

Инфографика — NFOLine