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Кеды Convers приедут в Красноярск по схеме параллельного импорта

Кеды Convers приедут в Красноярск по схеме параллельного импорта
Иллюстрация: lamoda

Компании в России нет, но продукция в наличие. Так действует сегодня параллельный импорт. Рассказываем, как это работает на примере обуви популярной марки Convers.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

На прошлой неделе компания Converse заявила об уходе из России. Одновременно Катя Горчица, основатель   магазина  магазина «Картель&Бестия», заверила, что у нее на полках кеды будут.  —

Все партии после 24 февраля 2022 года идут к нам через другую страну и через другое юридическое лицо. То есть юридически для американцев Converse ушел из России. Я так понимаю, деньги к ним будут приходить через посредника», — рассказала Горчица НГС24.

При этом предпринимательница отметила, что розничная цена на обувь этой марки существенно поднялась. Несмотря на укрепление рубля. То есть в параллельном импорте действует параллельный курс. Судя по розничным ценам на некоторые импортные товары, текущий курс — около 130 руб. за 1$.  Нечто подобное было при СССР. Официальный курс и курс на черном валютном рынке резко отличались.

По мнению владелицы магазина «Картель&Бестия», «на розничную цену влияет логистика финансовых схем».

Также кеды  Converse есть на Wildberries и Lamoda. Средняя цена на обувь марки в интернет-магазинах в районе 12-13 тыс. рублей.

Автор: Петр Савельев
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