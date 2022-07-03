Кеды Convers приедут в Красноярск по схеме параллельного импорта

Компании в России нет, но продукция в наличие. Так действует сегодня параллельный импорт. Рассказываем, как это работает на примере обуви популярной марки Convers.

На прошлой неделе компания Converse заявила об уходе из России. Одновременно Катя Горчица, основатель магазина магазина «Картель&Бестия», заверила, что у нее на полках кеды будут. —

Все партии после 24 февраля 2022 года идут к нам через другую страну и через другое юридическое лицо. То есть юридически для американцев Converse ушел из России. Я так понимаю, деньги к ним будут приходить через посредника», — рассказала Горчица НГС24.

При этом предпринимательница отметила, что розничная цена на обувь этой марки существенно поднялась. Несмотря на укрепление рубля. То есть в параллельном импорте действует параллельный курс. Судя по розничным ценам на некоторые импортные товары, текущий курс — около 130 руб. за 1$. Нечто подобное было при СССР. Официальный курс и курс на черном валютном рынке резко отличались.

По мнению владелицы магазина «Картель&Бестия», «на розничную цену влияет логистика финансовых схем».

Также кеды Converse есть на Wildberries и Lamoda. Средняя цена на обувь марки в интернет-магазинах в районе 12-13 тыс. рублей.