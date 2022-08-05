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В Красноярске назвали лучшие торговые сети

В Красноярске назвали лучшие торговые сети
Иллюстрация: krasyar.ru

Лучшими торговыми сетями города признаны гастрономы «Красный Яр» и дискаунтеры «Батон». Конкурс ко Дню работника торговли организовало Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

#НОВОСТИ

Компания ГК «Красный Яр» была удостоена диплома в номинации «Лучшая торговая сеть городского округа».

При выборе лучших экспертная комиссия смотрела на то, сколько объектов торговой сети в городе, учитывали размер средней зарплаты работников, количество местных товаров на полках магазина, а также количество договоров и реализации товаров, произведенных в Красноярском крае.

Генеральный директор ГК «Красный Яр» Анжела Рябова рассказала, что в декабре компания отметит 25-летие. А победа в конкурсе Минсельхоза вдохновляет и дальше развиваться:

«Мы благодарны профессиональному сообществу и руководству региона за высокую оценку нашей работы. Это очень вдохновляет на дальнейшие улучшения, ориентиры для которых нам дают рынок и, конечно, наши покупатели. Этот год юбилейный для компании. Девиз магазинов „Красный Яр“, с которых началась наша история: „Гастрономы нашего города“. Первое место в номинации „Лучшая торговая сеть городского округа“ тому подтверждение».

Отметим, ГК «Красный Яр» развивает сеть в 2 форматах: гастрономы «Красный Яр» (64 магазина) и дискаунтеры «Батон» (более 160 магазинов). Первый гастроном сети был открыт в 1997 году в центре Красноярска.

Ранее DK.RU сообщал, что X5 Retail Group покупает большую долю сети «Красный Яр». После закрытия сделки сети продолжат работу под своим брендами, также сохранят все основные операционные процессы.

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Автор: Юлия Тарабан
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