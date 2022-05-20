Теперь только местное!

Текущей ситуации и тому, как производители и власть отвечают на современные вызовы, была посвящена встреча участников Ассоциации «Енисейский стандарт».

Готовы ли местные производители к нештатным ситуациям? Есть ли угроза дефицита продуктов? Что предпринимают торговые сети?

«Еда – дело местное!» – главный принцип, которому сегодня следуют все, кто обеспечивает жителей края качественными продуктами.

Чаще и больше

Как подчеркнул Игорь Домнин, председатель АСПТ «Енисейский стандарт», Ассоциация — рабочая площадка, позволяющая принимать оперативные и эффективные решения. Этому способствует сотрудничество с краевым министерством сельского хозяйства и торговли, работа идет строго в рамках закона о государственной поддержке сбыта продукции местных сельхозтоваропроизводителей.

Безусловные приоритеты работы — вопросы развития агропродовольственного рынка Красноярского края. Особое внимания уделяется вопросам сбыта – формированию новых каналов, продвижению, взаимодействию с торговыми сетями. Кроме того, сегодня актуален и вопрос замещения ушедших с рынка производителей продуктов питания», — отметила Ирина Панина, заместитель министра сельского хозяйства и торговли.

По словам Ирины Паниной, местные продукты чаще и в большем объеме будут появляться на прилавках магазинов. Представители региональных торговых сетей подтвердили, что сегодня доля местных товаров в зависимости от категории составляет от 60 до 90%.





Возможности для своих

Генеральный директор ГК «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Анжела Рябова рассказала, что сегодня основная задача — обеспечить цепочку поставок по всем продуктам, и в первую очередь, социальным.

Федеральные сети работают с транснациональными компаниями. Но сегодня часть их уходит из России, часть остается, кто-то еще не определился. Для нас это возможности. Региональные ритейлеры всегда делали ставку на локальных производителей. Нам следует внимательно посмотреть на продукты, которые производят в Красноярском крае. Сейчас мы должны четко определить потребность, помогая производителям понимать спрос. Теперь время мыслить комплексно, совместно выстраивать логистику, определять ассортимент, не выделяя и не отделяя только свои интересы», — говорит Анжела Рябова.

Представитель «Красного Яра» подчеркнула: выручка продукции, отмеченной шишкой, растет, но требуется более детальное изучение ситуации:

Время отношений между торговой сетью и производителем – «ты мне полку – а ты мне скидку», прошло. Нужно не просто делать так, чтобы на полке было много молока. Необходимо, чтобы вся потребность в молочных продуктах закрывалась местными производителями».



Генеральный директор группы компаний «Командор» Павел Шамбир подтвердил, что сегодня для региональных торговых сетей время возможностей. Он привел в пример соседние регионы, где местные сети наращивают преимущества перед федеральными. Они имеют возможность предлагать покупателям свежие местные продукты и потребители на это откликаются. В то время как федеральные компании говорят о приостановке развития, местные ритейлеры, наоборот, увеличивают объемы.

По мнению Василия Германа, руководителя сельхозпредприятия «Дары Малиновки», современный бизнес требует специализации.

Мы всегда выбираем на что делать ставку. Раньше предприятия делали акцент именно на производство и проигрывали с точки зрения маркетинга. Когда появился «Енисейский стандарт», он стал площадкой, где можно делегировать часть вопросов. Сотрудничество с Ассоциацией позволяет понять, в чем есть потребность, как строить работу с сетями, куда нам двигаться. Наш край-- уникальная территория, где есть возможность производить все виды продуктов питания – свежие и качественные. И сейчас с уходом крупных игроков с рынка, у местных производителей появляется возможность для роста».

Не растет кокос

Надежда Целуковская, генеральный директор компании «Кондитерские технологии Крайпотребсоюза» обратила внимание на то, что сейчас каждого потребителя интересует вопрос качества продукции и ее цены.

За снижение качества иногда принимают смену ингредиентов. Например, использование вместо малазийского какао, с поставками которого могут возникнуть проблемы, сырья другого сорта.

Естественно, мы сейчас думаем о замене некоторых продуктов. Например, тот же кокос никак не вырастить в Сибири, а кокосовая стружка используется в производстве. Замены могут сказаться на вкусе, но никак не на качестве. Даже если сырье ниже сортом, оно имеет все необходимые документы безопасности. Главное вовремя проинформировать покупателя, указать все ингредиенты. Есть мнение, что «сейчас производители начнут мудрить и что-то менять, подсовывать». Нет, еще раз подчеркну, что все замены четко указаны на упаковке товара, — отметила Надежда Целуковская.

Компания «ЯрХлеб» уже давно работает только на местном сырье, а благодаря сотрудничеству с Ассоциацией предлагает в региональных торговых сетях хлеб по себестоимости.



Да, с поставками возникали некоторые нюансы, но не значительные, Мы на рынке более двадцати пяти лет и привентивно начали отрабатывать рецептуру, чтобы действовать уже не впопыхах. У нас все местные производители муки, работаем напрямую и сложностей нет. Мы не используем химию и смеси, если это хлеб со злаками – то в нем действительно только натуральные ингредиенты, классическая рецептура. Ряд продукции мы поставляем по себестоимости, сети делают минимальную торговую наценку, мы постоянно мониторим, чтобы товар был доступен как можно большему количеству людей», — рассказала заместитель директора компании Ксения Чиж.

Теперь и в розницу

Олег Безматерных, руководитель мукомольного предприятия из Минусинского района поделился опытом вывода на розничный рынок своей продукции под маркой «Тесинская долина». Бренд разработан совместно с «Енисейским стандартом». Развитие предприятие — это не только обеспечение потребителей качественной продукцией, но и создание в районе новых рабочих мест.

Сегодня «Енисейский стандарт» — площадка, объединяющая местных сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и торговые сети. Вступление в Ассоциацию не обязательное условие для производителей. Но консолидация сил, особенно в нынешней ситуации, необходима.

Для этого мы и проводим такие встречи, чтобы каждый мог оценить, в чем конкретно для него польза. Готов встретиться с каждым заинтересованным предпринимателем и обсудить сотрудничество, различные варианты работы с сетями, — подчеркнул Игорь Домнин.

Контроль за качеством — самое важное направление работы «Енисейского стандарта». И в этом году обещают не просто мониторинг полок и продуктов, но и производственный аудит предприятий, целостный контроль за технологическими процессами.

Так что причин для беспокойства у жителей края по поводу наличия и качества продуктов быть не должно. И производители, и местные сети готовы обеспечить покупателей всем необходимым.