Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.04
71,02
74,55
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Командор» заходит в Кемеровскую область

«Командор» заходит в Кемеровскую область
Иллюстрация: Дискаунтер "Хороший"

Торговая сеть «Командор» расширяет свои филиалы — компания объявила о выходе в новый регион — Кемеровскую область. Осваивать новую территорию начнут с дискаунтера «Хороший».

#НОВОСТИ

Первый откроется в городе Юрга уже 5 мая.

Как рассказали представили торговой сети, такой формат был выбран потому, что популярность дискаунтеров растет, с каждым годом увеличивается и количество покупателей.

«Наши дискаунтеры — это уютные, светлые магазины для тех, кто умеет считать деньги, правильно ими распоряжаться, вне зависимости от того, какие доходы они получают. Покупатель сегодня становится все более рациональным, а его потребление — грамотным. Наша задача — закрывать все его повседневные потребности, и помогать экономить», — рассказала директор формата «Дискаунтер» компании «Командор» Ирина Толерова.

Отметим, ассортимент дискаунтеров максимально сбалансирован — здесь продаются самые необходимые товары, входящие в повседневную продуктовую корзину.

На полках «Хорошего» представлено около более 2 тыс. наименований товаров, особое место в ассортименте занимает продукция собственной торговой марки «Возьму!».

По низким ценам в «Хорошем» можно также приобрести и сезонные товары — для пикников, дачи и сада.

По словам Ирины Толеровой, открытие дискаунтеров в Кемеровской области станет для компании «задачей под звездочкой», однако они уверены, что горожане полюбят «Хороший».

«На каждой территории свой покупатель — важно его понять и услышать. Кроме того, Кемеровская область уже отчасти занята нашими коллегами. Но мы уверены в себе, как в бренде. Хотим показать кемеровчанам наш ассортимент, СТМ, лучшие местные марки. В том, что в итоге от покупателя будет положительный отклик, сомневаться не приходится», — отметила директор формата «Дискаунтер».

Добавим, всего до конца года компания «Командор» планирует открыть в Кемеровской области 17 дискаунтеров: 3 в Кемерово и 14 — в семи населённых пунктов Кемеровской области.

Ранее DK.RU сообщал, что красноярцы в два раза чаще стали покупать местные продукты — спрос на них в первом квартале 2022 года вырос на 47%. 

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ТРЦ «Планета» меняет стоимость парковки с 1 маяТРЦ «Планета» меняет стоимость парковки с 1 мая
  • Пасмурно и дождливо: какой будет погода в Красноярке в первую неделю маяПасмурно и дождливо: какой будет погода в Красноярке в первую неделю мая
  • Красноярск окутало дымкой от пожаров, по краю — более десятка лесных возгоранийКрасноярск окутало дымкой от пожаров, по краю — более десятка лесных возгораний
  • Льготная ипотека подешевела на третьЛьготная ипотека подешевела на треть
  • Промпроизводство в Красноярском крае вернулось к допандемийному уровнюПромпроизводство в Красноярском крае вернулось к допандемийному уровню
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.