«Командор» заходит в Кемеровскую область

Торговая сеть «Командор» расширяет свои филиалы — компания объявила о выходе в новый регион — Кемеровскую область. Осваивать новую территорию начнут с дискаунтера «Хороший».

Первый откроется в городе Юрга уже 5 мая.

Как рассказали представили торговой сети, такой формат был выбран потому, что популярность дискаунтеров растет, с каждым годом увеличивается и количество покупателей.

«Наши дискаунтеры — это уютные, светлые магазины для тех, кто умеет считать деньги, правильно ими распоряжаться, вне зависимости от того, какие доходы они получают. Покупатель сегодня становится все более рациональным, а его потребление — грамотным. Наша задача — закрывать все его повседневные потребности, и помогать экономить», — рассказала директор формата «Дискаунтер» компании «Командор» Ирина Толерова.

Отметим, ассортимент дискаунтеров максимально сбалансирован — здесь продаются самые необходимые товары, входящие в повседневную продуктовую корзину.

На полках «Хорошего» представлено около более 2 тыс. наименований товаров, особое место в ассортименте занимает продукция собственной торговой марки «Возьму!».

По низким ценам в «Хорошем» можно также приобрести и сезонные товары — для пикников, дачи и сада.

По словам Ирины Толеровой, открытие дискаунтеров в Кемеровской области станет для компании «задачей под звездочкой», однако они уверены, что горожане полюбят «Хороший».

«На каждой территории свой покупатель — важно его понять и услышать. Кроме того, Кемеровская область уже отчасти занята нашими коллегами. Но мы уверены в себе, как в бренде. Хотим показать кемеровчанам наш ассортимент, СТМ, лучшие местные марки. В том, что в итоге от покупателя будет положительный отклик, сомневаться не приходится», — отметила директор формата «Дискаунтер».

Добавим, всего до конца года компания «Командор» планирует открыть в Кемеровской области 17 дискаунтеров: 3 в Кемерово и 14 — в семи населённых пунктов Кемеровской области.

Ранее DK.RU сообщал, что красноярцы в два раза чаще стали покупать местные продукты — спрос на них в первом квартале 2022 года вырос на 47%.

Читайте также: