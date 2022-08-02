X5 Retail Group покупает большую долю сети «Красный Яр»

X5 Retail Group N.V., которая управляет «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком», приобретет большую часть доли ведущих ритейлеров Восточной Сибири, ГК «Красный Яр» и «Слата».

Ходатайства уже направлены в ФАС России. Как рассказали в пресс-службе «Красного Яра», к X5 перейдут доли в размере 70% в бизнесах обоих торговых сетей. После закрытия сделки сети продолжат работу под своим брендами, также сохранят все основные операционные процессы.

«Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики», — рассказали в пресс-службе торговой сети.

Ожидается, что теперь X5 расширит свое присутствие в Восточной Сибири. Сейчас ритейлер представлен только магазинами «Пятёрочка». С августа 2016 года в Сибири было открыто 1095 магазинов. Также в СФО работает два распределительных центра компании.

«Региональные сети лучше понимают потребности своего покупателя и расположены в лучших местах, федеральные компании имеют большую экспертизу в закупках. Такая синергия обеспечит нашим компаниям большие возможности для развития нашего сотрудничества», — рассказал председатель совета директоров ГК «Красный Яр» Дмитрий Саенко.