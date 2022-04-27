Красноярцы в два раза чаще стали покупать местные продукты

Спрос на местные продукты в Красноярске в первом квартале 2022 года вырос на 47% по сравнению с четвертым кварталом 2021-го.

Об этом говорит совместное исследование СберМаркета и торговой сети «Командор». Эксперты сравнили объём продаж в таких категориях, как молочные продукты, яйца, мясо и птица, рыба, бакалея, вода и соки, колбасы, сосиски и деликатесы, сыры, сладости, снеки и чипсы. В каждой из категорий отмечен заметный рост продаж товаров местного производства. Так, бакалея прибавила 200%, объем реализации мяса и птицы местных производителей вырос на 90%, сыров — на 72,5%.

Покупатели всё чаще делают выбор в пользу местных производителей — люди им доверяют за качество и свежесть продукции и использование натуральных ингредиентов. В регионе уже есть несколько производителей элитного сыра, успешно развиваются категории хлеба, кондитерских изделий, рыбы и колбасы. А наибольшая доля местного — среди поставщиков молочной продукции. Для нас работа с локальными производителями — это возможность предлагать более широкий выбор нашим клиентам, а благодаря сотрудничеству, - говорит коммерческий директор, направления fresh food компании «Командор» Светлана Колтуновская.

Читайте также:

Ирина Толерова, «Хороший»: «Мы всегда держим в голове портрет покупателя и его приоритеты»

Директор формата «дискаунтер» компании «Командор» Ирина Толерова рассказала «ДК» о формуле успеха «Хорошего» и планах по освоению новых регионов. Первые дискаунтеры бренда открылись в 2014 году.

В Красноярском крае стали производить больше консервов и конфет

По итогам первого квартала 2022 года производство продукции в кооперативах Красноярского края в денежном выражении возросло на 14% - до 250 млн. рублей.

В Красноярском крае снижаются цены. Но не на все

О том, что в регионе отмечается снижение цен на продовольственные и непродовольственные товары, рассказали в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.