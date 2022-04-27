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Красноярцы в два раза чаще стали покупать местные продукты

Красноярцы в два раза чаще стали покупать местные продукты
Иллюстрация: pixabay.com

Спрос на местные продукты в Красноярске в первом квартале 2022 года вырос на 47% по сравнению с четвертым кварталом 2021-го.

#НОВОСТИ

Об этом говорит совместное исследование СберМаркета и торговой сети «Командор». Эксперты сравнили объём продаж в таких категориях, как молочные продукты, яйца, мясо и птица, рыба, бакалея, вода и соки, колбасы, сосиски и деликатесы, сыры, сладости, снеки и чипсы. В каждой из категорий отмечен заметный рост продаж товаров местного производства. Так, бакалея прибавила 200%, объем реализации мяса и птицы местных производителей вырос на 90%, сыров — на 72,5%.

Покупатели всё чаще делают выбор в пользу местных производителей — люди им доверяют за качество и свежесть продукции и использование натуральных ингредиентов. В регионе уже есть несколько производителей элитного сыра, успешно развиваются категории хлеба, кондитерских изделий, рыбы и колбасы. А наибольшая доля местного — среди поставщиков молочной продукции. Для нас работа с локальными производителями — это возможность предлагать более широкий выбор нашим клиентам, а благодаря сотрудничеству, - говорит коммерческий директор, направления fresh food компании «Командор» Светлана Колтуновская. 

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Автор: Петр Савельев
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