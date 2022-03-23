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Пустые ценники: красноярцы жалуются на магазины

Пустые ценники: красноярцы жалуются на магазины
Иллюстрация: pixabay.com

Жители Красноярска жалуются на то, что в магазинах города на полках имеются товары с пустыми ценниками. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по краю. Именно туда приходят заявления от горожан.

#НОВОСТИ

В Роспотребнадзоре заявили, что такие действия владельцев торговых точек являются незаконными.

Кроме того, недопустимо также размещать ценники отдельно от товаров.

«Напоминаем, что продавец обязан обеспечить каждый товар наглядным ценником с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара», - заявили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что ценники могут отсутствовать из-за банальной невнимательности сотрудника торгового зала.

Любой покупатель может обратиться к нему и указать на ошибку. В магазине обязаны ее исправить.

Если же сотрудники торговой точки отказываются это сделать, покупатель вправе позвать администратора или директора магазина.

Напомним, ранее DK.RU сообщал о том, что красноярский ритейл из-за дефицита кассовой ленты переходит на электронные чеки.

А вот ажиотажный спрос на продукты, который отмечался в первые дни введения санкций, уже сошел на нет. 

 

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Автор: Юлия Тарабан
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