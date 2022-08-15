Правобережью Красноярска выбрали нового регоператора

Претендентов было четверо, но прошел лишь один. Прежний регоператор сейчас судится с властями.

Вывозить мусор от домов правобережной технологической зоны будет новый регоператор — «Рециклинговая компания». Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Напомним, что ранее сбором и утилизацией ТКО в этой зоне (правый берег города Красноярска, Дивногорск, а также Манский, Березовский районы и часть Партизанского района) занималась компания «РостТех». Но в январе этого года ее лишили статуса регоператора из-за нарушения схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Сейчас «РостТех» оспаривает это решение в суде.

Помимо этого «РостТех» просит признать недействительными торги по определению нового регоператора правобережной технологической зоны. В рамках этого дела компания требовала от суда заморозить конкурс, но Арбитраж отказал в этом.

В результате торги состоялись. На них заявилось четыре компании: «Красноярская рециклинговая компания», «ЛИКСО», «Рециклинговая компания» и «Вторичные ресурсы Красноярск». Трем из них оказали в участии, поскольку представленные документы не соответствовали требованиям конкурса. И победителем стала «Рециклинговая компания», основным учредителем которой (56% уставного капитала), стала группа компаний «Кашалот».

В ближайшее время с организацией будет подписано соглашение, и после того, как будет утвержден единый тариф на оказание услуг регионального оператора, она приступит к выполнению работ. До этого обязанность по сбору и вывозу коммунальных отходов от населения продолжит выполнять „РостТех“», — рассказали в Минэкологии.

Добавим, что, по данным финансовой отчетности, «Рециклинговая компания» в 2021 году заработала 53,2 млн рублей прибыли (+49 млн к 2020-му) при выручке 597,4 млн рублей (+320,6 млн к 2020-му).

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