«РостТех» требует с правительства края 1,5 млрд рублей за лишение статуса регоператора
Копания подала в суд на профильное региональное министерство, требуя возместить ей прибыль, которую она не получит.
Лишение общества статуса регионального оператора и проведение конкурса по определению нового регионального оператора приведет к возникновению у общества убытков в виде упущенной выгоды, так как общество в случае выбора нового регионального оператора, утратит возможность по получению расчетной предпринимательской прибыли в 2023-2028 годах», — рассказали в Арбитраже.
Иск о взыскании с министерства тарифной политики региона поступил в Арбитражный суд. Компания «Росттех» (правобережный оператор) намерена взыскать убытки в размере 888 785 705 рублей.
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