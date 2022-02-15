«РостТех» требует с правительства края 1,5 млрд рублей за лишение статуса регоператора

Копания подала в суд на профильное региональное министерство, требуя возместить ей прибыль, которую она не получит.

Компания «РостТех», лишившаяся в конце января 2022 года, статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, требует возместить ей недополученную из-за этого прибыль в размере 1,56 млрд рублей. Соответствующе заявление поступило в Арбитражный суд Красноярского края. Ответчиком по нему является региональное Министерства экологии и рационального природопользования.

Как рассказали в пресс-службе суда, истец считает приказ ведомства о лишении его статуса регоператора незаконным, потому что фактически нарушения территориальной схемы размещения отходов не было.

Лишение общества статуса регионального оператора и проведение конкурса по определению нового регионального оператора приведет к возникновению у общества убытков в виде упущенной выгоды, так как общество в случае выбора нового регионального оператора, утратит возможность по получению расчетной предпринимательской прибыли в 2023-2028 годах», — рассказали в Арбитраже.

Также, «РостТех» отмечает, что правомочность приказа министерства, лишившего компанию статуса регоператора, сейчас рассматривается в Арбитражном суде.

Открывать ли производство по иску «РостТеха» к Минэкологии суд решит в ближайшие пять дней.

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