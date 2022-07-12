За операторство в Красноярской правобережной зоне ТКО разворачивается борьба
Компания «Росттех» оспаривает в арбитражном суде Красноярского края объявление торгов по выбору регоператора ТКО в Красноярской правобережной зоне.
Напомним, что ООО «Росттех» в январе 2022 лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Красноярской правобережной технологической зоне. После этого администрация края объявила торги по выбору нового регоператора.
«Росттех» требуя отменить новые торги в своем заявлении в арбитражный суд Красноярского края сообщает, что приказ Минэкологии региона сейчас оспаривается в суде, и решение по этому делу еще не принято.
По мнению общества, удовлетворение заявленных в рамках дела требований повлечет недействительность приказа с момента его вынесения, а, следовательно, оснований для проведения конкурсного отбора по выбору нового регионального оператора технологической зоны в настоящее время не имеется», — отмечает пресс-служба суда.
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