«РостТех» лишили статуса регионального мусорного оператора
Региональный мусорный оператор в крае «РостТех» лишен статуса приказом Минэкологии. Причиной решения стало нарушение схемы потоков ТКО от источников образования до объектов утилизации.
Приказ Минэкологии есть в распоряжении редакции DK.RU.
Напомним, региональный оператор «РостТех» обслуживает красноярскую правобережную, Железногорскую, Норильскую и Таймырскую технологические зоны. Сейчас в составе оператора работает единственный в Красноярске мусоросортировочный завод.
Кто будет работать вместо «РостТеха», пока неизвестно, однако депутат Заксобрания края Алексей Кулеш заверил жителей, что мусорного коллапса в технологических зонах «РостТеха» не будет.
«Вывоз мусора продолжится установленным порядком. Регоператор „РостТех“ будет продолжать свою деятельность до момента завершения конкурса по выбору нового регоператора», — отметил он.
«Не нужно забывать, что мы в конце прошлого года вошли в лучшую десятку компаний страны, а региональная власть говорит, что мы лишили вас статуса. Я не побоюсь этого слова, это чье-то коррупционное решение. Будем оспаривать, разбираться. Понятно, что будет судебный процесс, и в любом случае министерство проиграет. Потому что нет претензий, на основе которых можно такое решение было принять», — заявил он.
Согласно докладу Счётной палаты края, который есть в распоряжении редакции DK.RU, в крае выявлено неисполнение 129 из 138 мероприятий региональной программы в области обращения с отходами, запланированных к реализации до конца 2021 года.
Таким образом, по состоянию на 15 ноября 2021 фактически реализовано 6% мероприятий, объем финансирования составил 109 млн рублей.
«В результате, за 4 года с начала реализации на территории края „мусорной“ реформы, ситуация с инфраструктурой в области обращения с отходами не изменилась. В настоящее время Региональная программа в области обращения с отходами, также как и Территориальная схема обращения с отходами, является неактуальной», — следует из доклада Счетной палаты.
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