«РостТех» лишили статуса регионального мусорного оператора

Региональный мусорный оператор в крае «РостТех» лишен статуса приказом Минэкологии. Причиной решения стало нарушение схемы потоков ТКО от источников образования до объектов утилизации.

Приказ Минэкологии есть в распоряжении редакции DK.RU.

Напомним, региональный оператор «РостТех» обслуживает красноярскую правобережную, Железногорскую, Норильскую и Таймырскую технологические зоны. Сейчас в составе оператора работает единственный в Красноярске мусоросортировочный завод.

Кто будет работать вместо «РостТеха», пока неизвестно, однако депутат Заксобрания края Алексей Кулеш заверил жителей, что мусорного коллапса в технологических зонах «РостТеха» не будет.

«Вывоз мусора продолжится установленным порядком. Регоператор „РостТех“ будет продолжать свою деятельность до момента завершения конкурса по выбору нового регоператора», — отметил он.

Владелец «РостТеха» Евгений Шепелев заявил NGS.24, что компания намерена продолжать работу. По его словам, никаких нарушений с их стороны в последнее время не было, а решение о лишении компании статуса является «коррупционным».

«Не нужно забывать, что мы в конце прошлого года вошли в лучшую десятку компаний страны, а региональная власть говорит, что мы лишили вас статуса. Я не побоюсь этого слова, это чье-то коррупционное решение. Будем оспаривать, разбираться. Понятно, что будет судебный процесс, и в любом случае министерство проиграет. Потому что нет претензий, на основе которых можно такое решение было принять», — заявил он.

Согласно докладу Счётной палаты края, который есть в распоряжении редакции DK.RU, в крае выявлено неисполнение 129 из 138 мероприятий региональной программы в области обращения с отходами, запланированных к реализации до конца 2021 года.

Таким образом, по состоянию на 15 ноября 2021 фактически реализовано 6% мероприятий, объем финансирования составил 109 млн рублей.

«В результате, за 4 года с начала реализации на территории края „мусорной“ реформы, ситуация с инфраструктурой в области обращения с отходами не изменилась. В настоящее время Региональная программа в области обращения с отходами, также как и Территориальная схема обращения с отходами, является неактуальной», — следует из доклада Счетной палаты.

Кроме того, было выявлено, что ООО «РостТех» нарушает условия соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Таймырской технологической зоны края — региональный оператор не обеспечивает услугой по обращению с ТКО потребителей более 25 населенных пунктов.

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