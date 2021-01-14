В центре Красноярска убрали свалок на 4 млн рублей
Всего было вывезено порядка 300 КАМАЗов бытовых и коммунальных отходов. Наложенные на нарушителей штрафы не смогли компенсировать расходы городского бюджета.
В 2020 году на ликвидацию свалок в Центральном районе Красноярска потратили 4,26 млн рублей, сообщили администрации города.
В общей сложности с территории района убрали 28 свалок — 3 054 кубометра мусора. Почти половина этого объема скопилась в Кразовском микрорайоне. Также большие свалки убрали с улиц Покровская, Полярная и Мужества.
Под санкции за незаконное сваливание мусора попало 10 юридических лиц, три должностных и 33 обычных жителя. Общая сумма штрафов составила 427 тысяч рублей.
В 2021 году на ликвидацию свалок в Центральном районе планируют потратить 1,66 млн рублей. Однако власти не исключают, что дополнительное финансирование все же потребуется. Так было, например, в 2020-м: первый контракту на уборку свалок обошелся городу в 1,2 млн рублей, но в августе был подписан новый контракт — уже на 3 млн. Его получила компания «Бакмэн», владельцем которой является Евгений Шепелёв — учредитель и директор регионального мусорного оператора «Росттех», который обслуживает правобережье Красноярска.