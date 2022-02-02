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«РостТех» оспаривает лишение статуса регоператора в суде

«РостТех» оспаривает лишение статуса регоператора в суде
Иллюстрация: пресс-служба «РостТех»

Власти обвиняют компанию в том, что она нарушает правила транспортировки мусора. Предприятие не согласна с такими выводами и пытается доказать это в суде.

#НОВОСТИ
Компания «РосТех» через суд оспаривает решение Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, о лишении ее статуса регионального оператора Красноярской правобережной технологической зоны. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд края.
 
Напомним, что приказ об отзыве этого статуса у «РостТеха» вышел 25 января 2022 года. В качестве основания для этого, министерство называет нарушение установленной схемы потоков твердых коммунальных отходов от источников их образования [мусорных контейнеров] до мест размещения отходов [свалок].
Обращаясь с заявлением об оспаривании названного приказа, компания указывает, что в 2021 году изменилась схема потоков транспортирования отходов в связи с изменением объекта захоронения отходов — в 2020 году они размещались в отработанном карьере 2-го Кирпичного завода за кладбищем „Шинник“, а в 2021 году — на полигоне „Автоспецбазы“», — рассказали в пресс-службе Арбитража.
Бывший регоператор в заявлении также отмечает, что в соответствии с измененной схемой направлял отходы для захоронения на полигон «Автоспецбазы», а значит не нарушал схемы транспортировки мусора. Поэтому он считает, что для лишения его статуса регионального оператора оснований нет.
 
Арбитражный суд пока не принял заявление «РостТеха» в работу — этот вопрос решится в течение пяти дней.
 
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Автор: Петр Савельев
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