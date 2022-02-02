«РостТех» оспаривает лишение статуса регоператора в суде
Власти обвиняют компанию в том, что она нарушает правила транспортировки мусора. Предприятие не согласна с такими выводами и пытается доказать это в суде.
Обращаясь с заявлением об оспаривании названного приказа, компания указывает, что в 2021 году изменилась схема потоков транспортирования отходов в связи с изменением объекта захоронения отходов — в 2020 году они размещались в отработанном карьере 2-го Кирпичного завода за кладбищем „Шинник“, а в 2021 году — на полигоне „Автоспецбазы“», — рассказали в пресс-службе Арбитража.
Реформирование в сфере обращения с ТКО идет уже несколько лет. Но его результаты далеки от ожиданий людей и игроков этого рынка. Проблема в выбранном векторе развития
«Мусорный» регоператор хочет взыскать с правительства Красноярского края 889 миллионов
Иск о взыскании с министерства тарифной политики региона поступил в Арбитражный суд. Компания «Росттех» (правобережный оператор) намерена взыскать убытки в размере 888 785 705 рублей
В Красноярском крае ликвидируют 25 опасных объектов за счет нацпроекта «Экология»
Наш регион будет включен в федеральный проект «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология».