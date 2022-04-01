Лишенный статуса регоператора «РостТех» ведет Красноярск к экологической катастрофе

Правобережный региональный оператор по обращению с ТКО — «РостТех» — нашел странный способ доработать свой контракт.

Напомним, компанию лишили статуса регионального оператора в правобережной технологической зоне Красноярска за многочисленные нарушения. Однако пока не состоится конкурс по выбору нового регоператора, она продолжает работать. Красноярские активисты были удивлены, когда узнали о новых методах деятельности.

Мусор, годами собираемый с правого берега на полигон «Шинник», компания выкапывает и вывозит на свой же полигон промышленных отходов в районе Бадалыка, где спешно засыпает его землей. Отметим, что данный полигон промотходов «РостТех» обязан рекультивировать уже к лету 2022 и сдать чистый участок земли городу. Формально полигон отношения к компании Евгения Шепелева не имеет, но из открытых данных понятно, что он попросту переписал ООО «Вторичные ресурсы Красноярска» на своих партнеров и родственников — в учредителях компании жена г-на Шепелева.

Получается, что Шепелев «убивает двух зайцев» одновременно — «рекультивирует» Бадалык мусором с «Шинника». И на одном объекте работы «ведутся», и на переполненном «Шиннике» объемы уменьшаются. Экономично, выгодно, эффективно. А сэкономленные миллионы можно пустить на лоббирование победы в конкурсе на нового регоператора — формально участвовать в нем «РостТех» имеет право. Остается понять — на каком этапе для правобережного регоператора исчезло экологическое законодательство.

На видео, снятом активистами, видно, как экскаваторы вскрывают тело полигона «Шинник», что категорически запрещено, грузят мусор в машины, а те уже едут от «Шинника» в сторону Бадалыка и заезжают на полигон промотходов. Груз не накрыт, что также является серьезным нарушением экологического законодательства. Более того на некоторых мусоровозах специально замазаны госномера. Тем не менее нам удалось установить, что перевозку отходов с одного полигона на другой через весь город осуществляет компания, не имеющая лицензии на транспортировку ТКО. Это еще одно нарушение законодательства.

Также экоактивисты обнаружили, что часть мусоровозов «РостТеха» и грузовики без опознавательных логотипов продолжают валить мусор и на полигон «Шинник», который официально закрыт.

Напомним, по схеме размещения ТКО «РостТех» обязан вывозить отходы на полигон «Автоспецбаза». Местные сотрудники неофициально говорят, что ежедневно к ним приезжает максимум шесть автомобилей с правого берега. Остальные, как оказалось, «рекультивируют» полигон промышленных отходов собранным с правого берега мусором.

Экологические активисты собираются обратиться в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор, чтобы представить там собранные видео и фотодоказательства катастрофических нарушений компанией «РостТех».

Отметим, что оба полигона г-на Шепелева находятся в черте Красноярска, что категорически запрещено законодательством.