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«Мусорный» регоператор хочет взыскать с правительства Красноярского края 889 миллионов

«Мусорный» регоператор хочет взыскать с правительства Красноярского края 889 миллионов
Автор фото: jacqueline macou. Иллюстрация: pixabay.com

Иск о взыскании с министерства тарифной политики региона поступил в Арбитражный суд. Компания «Росттех» (правобережный оператор) намерена взыскать убытки в размере 888 785 705 рублей.

#НОВОСТИ

Суть претензий регоператора такова: в декабре 2019 года министерство установило единые тарифы на 2020-2022 годы, но через год внесло в них изменения, не учтя, по мнению «Росттеха», некоторые расходы компании. Летом 2021 года Красноярский краевой суд признал эти изменения недействительными. Регоператор оценил свои убытки от этого решения в сумму чуть менее 900 миллионов рублей.

Как уточняет «Ъ», решением министерства тарифы для «Росттеха» на работу в красноярской правобережной зоне были снижены: на первую половину года на 50-60 рублей за кубометр для разных категорий плательщиков, на вторую половину года – на 90-180 рублей. В суде компания доказывала, что ведомство необоснованно снизило расходы на захоронение и транспортировку отходов, не учло расходы на приобретение контейнеров и бункеров. Мнение «Росттеха» было поддержано прокуратурой.

Для исполнения летнего решения краевого суда на остаток 2021 года для компании будет установлен новый тариф, пояснили изданию в министерстве.

«Росттех» работает в четырех технологических зонах в Красноярском крае: Железногорской. Таймырской, Норильской и Красноярской правобережной.

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Автор: Петр Савельев
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