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Не увидели: депутаты прокомментировали ситуацию на полигоне «Шинник»

Не увидели: депутаты прокомментировали ситуацию на полигоне «Шинник»
Иллюстрация: Sibnovosti.ru

По мнению красноярских парламентариев, свалка там отсутствует, несмотря на подтверждающее этот факт видео и заявление главы Росприроднадзора.

#НОВОСТИ

На днях в DK.RU было опубликовано видео со ссылкой на телеканал «Енисей», из которого видно, как на полигон «Шинник», принадлежащий «РосТеху»,  свозятся отходы — грузовик разгружает  мусор. Более того, отходы там складируют еще и сторонние организации.

Однако в Горсовете Красноярска заявили, что мусор на полигон «Шинник» больше не свозится. Официальный пресс-релиз об этом опубликован на официальном сайте местных законодателей.  

Напомним, договор аренды между региональным оператором «РостТех» и администрацией Красноярска закончился 1 августа. Однако на днях Арбитражный суд края разрешил работать свалке.

При этом, как ранее сообщалось в DK.RU и других СМИ Красноярска,  полигон давно переполнен. Представители «РостТеха» тогда заявляли, что складировать ТКО на площадке не будут, а оставшийся после сортировки на заводе мусор размесят на самом предприятии. Однако компания этого пока не делает.

Добавим, позицию Росприроднадзора по полигону на днях озвучила глава ведомства Светлана Радионова. Она заявила, что такие объекты не должны функционировать.

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