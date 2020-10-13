Глава Росприроднадзора: полигон «Шинник» не должен работать

По ее мнению, есть в его функционировании и подозрения на финансовые манипуляции. Пользуется полигоном правобережный оператор — компания «РостТех».

Я считаю, что такие объекты не должны функционировать… Судьбу полигона надо внимательно посмотреть – кто, когда должен был его рекультивировать, и почему этого не было сделано. Долгие годы на этом зарабатывали. Долгие годы это была такая точка прибыли, совершенно беспардонная, поскольку не соответствует никаким требованиям — ни сегодняшним, ни вчерашним», — заявила она.

Сегодня в сети появилось видео того, как правобережный оператор продолжает сыпать ТКО на полигон. При этом представитель компании уверял СМИ, что этого не происходит, а оставшийся после сортировки мусор складируется на территории завода. На видео же явно видно, что машины даже не заезжают на мусоросортировочный завод. Кроме того, услугами полигона пользуются в том числе частники и управляющие компании Красноярска.

Напомним, как мы писали ранее, нежелание рекультивировать полигон может обернуться для «РостТеха» огромными штрафными санкциями в сотни миллионов рублей.