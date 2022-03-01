Бывший красноярский регоператор не хочет убирать свою свалку в Березовском районе

Природоохранная прокуратура считает ее незаконной, но компания не согласна с выводами ведомства и пошла в суд.

Природоохранная прокуратура Красноярского края требует от теперь уже бывшего регионального оператора правобережной технологической зоны — компании «РостТех» — убрать свалку в Березовском районе.

По версии ведомства, участок, на котором расположена свалка, предназначен для «разработки карьера по добыче кирпичного сырья». «РостТех» же размещал здесь мусор, оставшийся после сортировки на своем мусоросортировочном заводе, которые должны были вывозиться на полигон «Автоспецбазы». Это было возможно, поскольку участок в свое время был сдан в субаренду компании «Призма» как раз для «накопления отходов», но временного. Теперь же прокуратура требует перевезти весь этот мусор на постоянное место складирования.

Компании «РостТех» и «Призма» не согласны с таким решением прокуратуры и обратились в Арбитражный суд Красноярского края.

Доводы коммерсантов неизвестны — исковое заявление на сайте Арбитража еще не опубликовано, а оперативно связаться с его пресс-службой не удалось. Однако известно, что к производству его (заявление) еще не приняли.

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