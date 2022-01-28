Илья Ильин: «Консолидация — это единственно верный путь мусорной реформы»

Реформирование в сфере обращения с ТКО идет уже несколько лет. Но его результаты далеки от ожиданий людей и игроков этого рынка. Проблема в выбранном векторе развития.

На днях Счетная палата Красноярского края отчиталась о проверке результатов мусорной реформы в регионе. Выводы аудиторов неутешительны — из 138 заявленных программ выполнено лишь 9. О том, почему так вышло и куда вообще стоит двигаться на этом поприще DK.RU беседует с председателем совета директоров группы компаний «Кашалот» Ильей Ильиным.

— Мусорная реформа стартовала в 2019 году. Недавние выводы краевой Счетной палаты можно считать свидетельством ее провала (пусть даже только на этом этапе). Илья Викторович, как вам кажется, в чем причина произошедшего?

— Я бы не стал столь категорично называть это провалом. Понимаете, начало реформы, по сути, привело к возникновению в экономике России и регионов новой отрасли с новыми укладами. Ее задача на этом этапе была в том, чтобы отладить систему сбора и учета твердых коммунальных отходов, а в перспективе начать максимально их перерабатывать. И в том, что касается первой части, работа проведена огромная — мы теперь четко знаем сколько, откуда и куда у нас едет мусора. Как результат: перестали так массово образовываться стихийные свалки. Но чтобы шагнуть дальше — в сферу переработки — нужна материально-сырьевая база. Проще говоря, нужен мусор, который перерабатывать. И его должно быть много, иначе эта работа будет экономически нецелесообразна.

— То есть нам надо больше мусорить?

— Или переработчикам собирать мусор с больших территорий. А для этого технологические зоны, за которые отвечают региональные операторы, нужно укрупнять. Это позволит решить сразу несколько больших задач. Во-первых, капитальные затраты на строительство сортировочных и перерабатывающих предприятий снизятся — их просто не нужно будет строить в, условно говоря, каждом районе. Соответственно и денег на их содержание нужно будет меньше. Во-вторых, уйдет социальная напряженность из-за различных тарифов для близлежащих населенных пунктов.

— Выше вы сказали, что систему сбора и учета мусора выстроить удалось. Но как быть с контейнерными площадками, где нередко накапливаются отходы, которые никто не вывозит?

— Такая проблема есть, но она не зависит от регоператора. Дело в том, что, по закону, все что вне мусорного бака — зона ответственности владельца контейнерной площадки. А это либо власти (района, города и т.п.), либо управляющие компании. Причем ни те, ни другие признавать за собой эту ответственность нередко отказываются. Поэтому мы уже давно говорим о том, что эти площадки нужно передать региональным операторам. Тогда эти вопросы отпадут, и мы сможем сами решать, когда и сколько раз вывозить оттуда мусор (сейчас же эти решения принимаются другими и, как я уже говорил, не всегда эти другие отыскиваются). В общем, чтобы ушла эта неразбериха, ответственным должен быть кто-то один и этот один — регоператор.

— Хорошо. Вернемся к укрупнению технологических зон. Насколько серьезным оно должно быть?

— Очень серьезным. Край, в этом плане, стоит вообще разделить максимум на две зоны — северную и южную. Это продиктовано технологиями. Для северных территорий они нужны совершенно иные и их, кстати, еще предстоит разрабатывать. В центре же и на юге нужны не десятки мусоросортировочных и перерабатывающих заводов, а грамотная логистика, которая позволит свозить отходы к одному такому предприятию.

Правда, полагаю, что даже такого укрупнения будет недостаточно, чтобы сделать полный цикл обращения с ТКО экономически целесообразным. Например, полностью наладить глубокую переработку пластика, можно лишь собрав соответствующие отходы не только с Красноярского края, но и с Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Хакасии. Таков опыт наших коллег из центральной части России. Их практика показывает, что минимальный порог вхождения в переработку пластика — 6 млн отходообразователей.

В общем, самый эффективный путь для мусорной реформы, это консолидация — техзон, потоков отходов, самих регоператоров. На большую технологическую зону уже не нужны будут десятки компаний — достаточно одной. И вот она-то будет уже работать не на регион (а чаще некую группу интересантов), а на отрасль в целом, на людей. В результате возникнет единая система обращения с ТКО, которая будет максимально эффективной, экологичной и прозрачной.

— Важная часть этой системы — сортировка. Она будет работать по такому же принципу — единый центр плюс логистика? А как же раздельный сбор мусора?

— На первую часть вопроса отвечу: конечно. Принцип здесь ровно тот же. Правда, есть нюанс, в котором кроется ответ на вторую часть вопроса: сортировка должны быть двухпоточной. Не надо заставлять граждан делить их мусор на стекло, пластик, бумагу и так далее. Это неэффективно. В том числе и экономически. Достаточно отделить то, что можно переработать, от органики и всего остального, сформировать 2 потока. А дальше мы справимся — выделим каждую полезную фракцию и пустим ее в переработку.

— А все что осталось — на свалку?

— Увы, без полигонов не обойтись. Но можно существенно сократить объемы отходов, поступающие туда. Например, с помощью пиролиза. Его, кстати, не стоит путать со сжиганием мусора — горение внутри процесса есть, но оно идет без доступа кислорода. Это очень экологичная технология, на которую сейчас активно смотрят многие. В результате переработки мусора таким способом получается газ, который можно использовать для выработки тепла и электричества. Плюс не стоит забывать про компостирование для органических отходов — тоже вполне рабочая технология, которую необходимо внедрять. Ну а то, что не идет в пиролиз, на сортировку и компост, уже будет отправляться на полигон.

— И насколько меньше окажется в результате объем мусора, который вывозится на полигон?

— По нашим рассчетам, после внедрения такого полного цикла — с сортировкой, глубокой переработкой вторсырья и пиролизом — на полигоны будет уходить не более 15% от общего объема собираемых ТКО. Но, опять же, прийти к таким показателям мы сможем только укрупнив технологические зоны.

— Как быстро получиться выстроить такую систему?

— По нашим прикидкам, нужно минимум 10 лет. Но только после укрупнения технологических зон. И только если заниматься этим будет одна компания, а не 40 как сейчас.

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