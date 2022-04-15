Бывший гендиректор ООО «Экоресурс» Евгений Шепелев заключен под домашний арест

Бывшему гендиректору ООО «Экоресурс» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Компания нарушила правила обращения с экологически опасными отходами, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Так, ООО «Экоресурс» с 2006 года по апрель 2017 года осуществляло деятельность по размещению, хранению и захоронению на полигоне «Шинник» отходов 4-5 классов опасности, принятых от различных хозяйствующих субъектов, в рамках заключенных договоров.

В результате отходов на полигоне накопилось на 1,5 млн куб.м больше, чем это было разрешено проектом.

Что, в свою очередь, повлекло за собой загрязнение окружающей среды. Государству был причинен материальный ущерб на сумму более 150 млн руб.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее DK.RU сообщал, что работа мусорного полигона «Шинник» была приостановлена в ноябре прошлого года.

Краевая прокуратура выяснила, что на территории полигона хранится почти в 2 раза больше отходом, чем предусмотрено договором.

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