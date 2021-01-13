«РостТех» вызвал негодование жителей правобережья

Правобережный региональный оператор по обращению с ТКО перешел на прямые платежи. Теперь жителям будет приходить отдельная квитанция на оплату за вывоз мусора.

Однако процедура была сделана фактически без уведомления людей. О своем возмущении они начали писать в социальных сетях.

Получил квитанцию от правобережного регоператора „РостТех“. Сами выставили счет. Опять же молча. Просто пришла квитанция за декабрь от них. Но там еще и двойной платеж... И „Красноярскэнергосбыт“, и „РостТех“ не удосужились уведомить потребителей, что договорные отношения между ними прекращены, и теперь плату за вывоз мусора регоператор будет выставлять сам напрямую, без посредника. Обе стороны не посчитали нужным этот аспект отразить в квитанциях... Правобережный регоператор в плане информирования жителей о своей работе в моих глазах давно проигрывает левобережному регоператору. Там людей информируют о каждом чихе. Я, житель правого берега, о левобережном регоператоре знаю больше, чем о своем поставщике коммунальной услуги», — пишет у себя на странице Facebook красноярец Андрей Мужщинский.

В комментариях к записи пользователи услугой правобережного регоператора отметили также и отсутствие коммуникации с представителями «РостТеха», а также ухудшение ситуации с вывозом мусора.

Я бы еще хотела понимать механизм контроля за вывозом ТКО. Раньше мы в актах могли фиксировать даты неоказания услуги и требовать перерасчета. Теперь, как услугу перевели в коммунальную, такой возможности нет. Очень плохо стало с вывозом... Мы пытались „РостТех“ приглашать... Хренушки. А без них мы актировать, конечно, можем, но правомочность такого акта какова? Администрацию района о существующей проблеме с вывозом ТКО я сегодня уведомила. Вот Стройнадзор надо еще уведомить», — написала Анна Лунегова.

Мужщинский также отмечает задвоение платежей в квитанции от «РостТеха». Жителям выставили счет сразу за два месяца. По сути, размышляет он, за счет этого оператор и подрядчик в лице «Красноярскэнергосбыта» решили свои небольшие трудности.