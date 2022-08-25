«Шерше ля фам»: список кандидатов на пост мэра Красноярска прирос бизнес-леди
Горсовет опубликовал информацию о регистрации свежего кандидата. Список претендентов на пост мэра Красноярска пополнился женщиной.
Кандидат Анжела Дунаева в 2013 зарегистрирована как ИП, по данным из открытых источников, горожанка занималась физкультурно-оздоровительной деятельностью. В качестве дополнительных направлений бизнеса указаны розничная торговля, аренда и управление имуществом, медицина и даже парикмахерские услуги. Однако, в декабре 2020 ИП было ликвидировано.
Г-жа Дунаева стала уже седьмым зарегистрированным кандидатом на пост главы Красноярска.
Напомним, что пять лет назад на место мэра претендовали сразу две женщины — Юлия Ганусова и Татьяна Панкрац, однако этап конкурсного отбора не прошли.
Список кандидатов:
- Пашин Михаил Юрьевич
- Полковников Алексей Алексеевич
- Герич Алексей Анатольевич
- Шестаков Александр Михайлович
- Аксютенко Алексей Николаевич
- Мошенсон Роман Шаломович
- Дунаева Анжела Григорьевна
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