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«Шерше ля фам»: список кандидатов на пост мэра Красноярска прирос бизнес-леди

«Шерше ля фам»: список кандидатов на пост мэра Красноярска прирос бизнес-леди
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Горсовет опубликовал информацию о регистрации свежего кандидата. Список претендентов на пост мэра Красноярска пополнился женщиной.

#НОВОСТИ

Кандидат Анжела Дунаева в 2013 зарегистрирована как ИП, по данным из открытых источников, горожанка занималась физкультурно-оздоровительной деятельностью. В качестве дополнительных направлений бизнеса указаны розничная торговля, аренда и управление имуществом, медицина и даже парикмахерские услуги. Однако, в декабре 2020 ИП было ликвидировано.

Г-жа Дунаева стала уже седьмым зарегистрированным кандидатом на пост главы Красноярска.

Напомним, что пять лет назад на место мэра претендовали сразу две женщины — Юлия Ганусова и Татьяна Панкрац, однако этап конкурсного отбора не прошли.

Список кандидатов:

  1. Пашин Михаил Юрьевич
  2. Полковников Алексей Алексеевич
  3. Герич Алексей Анатольевич
  4. Шестаков Александр Михайлович
  5. Аксютенко Алексей Николаевич
  6. Мошенсон Роман Шаломович
  7. Дунаева Анжела Григорьевна
 

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Автор: Петр Савельев
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