Кандидатами в мэры Красноярска пожаловали еще два человека

Сегодня по данным сайта Горсовета зарегистрированы еще два кандидата на должность главы краевого центра.

Первый — Александр Бухольцев — предприниматель, значится учредителем и руководителем ООО «Прогвент», его компания занимается оптовой торговлей промышленным оборудованием. — машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием спецназначения.

Второй — Владимир Моисеев. С предпринимательской сферой он не связан. Еще известно, что

Это «высокий молодой человек», — пишут Дела.ру со ссылкой на пресс-службу городского парламента.

Прием документов от претендентов на пост главы Красноярска официально стартовал 4 августа 2022. Желающие могут заявить о себе до 2 сентября. Сам конкурс пройдет через 8 сентября.

Теперь список кандидатов составляет 9 человек:

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