Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.08
60,09
59,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Кандидатами в мэры Красноярска пожаловали еще два человека

Кандидатами в мэры Красноярска пожаловали еще два человека
Иллюстрация: Горсовет

Сегодня по данным сайта Горсовета зарегистрированы еще два кандидата на должность главы краевого центра.

#НОВОСТИ

Первый — Александр Бухольцев — предприниматель, значится учредителем и руководителем ООО «Прогвент», его компания занимается оптовой торговлей промышленным оборудованием. — машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием спецназначения.

Второй — Владимир Моисеев. С предпринимательской сферой он не связан. Еще известно, что

Это «высокий молодой человек», — пишут Дела.ру со ссылкой на пресс-службу городского парламента.

Прием документов от претендентов на пост главы Красноярска официально стартовал 4 августа 2022. Желающие могут заявить о себе до 2 сентября. Сам конкурс пройдет через 8 сентября.

Теперь список кандидатов составляет 9 человек:

  1. Пашин Михаил Юрьевич
  2. Полковников Алексей Алексеевич
  3. Герич Алексей Анатольевич
  4. Шестаков Александр Михайлович
  5. Аксютенко Алексей Николаевич
  6. Мошенсон Роман Шаломович
  7. Дунаева Анжела Григорьевна
  8. Моисеев Владимир Игоревич
  9. Бухольцев Александр Иванович

 

О других кандидатах читайте по ссылкам:

 

Автор: Стас Гончаров
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск на следующей неделе ожидает потеплениеКрасноярск на следующей неделе ожидает потепление
  • Заксобрание собирается купить два кроссовера за 5 млнЗаксобрание собирается купить два кроссовера за 5 млн
  • В Красноярске начнут производить профиль для мостов, вагонов и самолетовВ Красноярске начнут производить профиль для мостов, вагонов и самолетов
  • «Картина маслом»: красноярским домам включат мэппинг-подсветку«Картина маслом»: красноярским домам включат мэппинг-подсветку
  • Высотку на 1-й Хабаровской достроят в 2023Высотку на 1-й Хабаровской достроят в 2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.