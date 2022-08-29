Кандидатами в мэры Красноярска пожаловали еще два человека
Сегодня по данным сайта Горсовета зарегистрированы еще два кандидата на должность главы краевого центра.
Первый — Александр Бухольцев — предприниматель, значится учредителем и руководителем ООО «Прогвент», его компания занимается оптовой торговлей промышленным оборудованием. — машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием спецназначения.
Второй — Владимир Моисеев. С предпринимательской сферой он не связан. Еще известно, что
Это «высокий молодой человек», — пишут Дела.ру со ссылкой на пресс-службу городского парламента.
Прием документов от претендентов на пост главы Красноярска официально стартовал 4 августа 2022. Желающие могут заявить о себе до 2 сентября. Сам конкурс пройдет через 8 сентября.
Теперь список кандидатов составляет 9 человек:
- Пашин Михаил Юрьевич
- Полковников Алексей Алексеевич
- Герич Алексей Анатольевич
- Шестаков Александр Михайлович
- Аксютенко Алексей Николаевич
- Мошенсон Роман Шаломович
- Дунаева Анжела Григорьевна
- Моисеев Владимир Игоревич
- Бухольцев Александр Иванович
О других кандидатах читайте по ссылкам:
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