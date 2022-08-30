Кандидатов на кресло мэра Красноярска теперь четырнадцать

30 августа 2022, в Горсовет Красноярска поступило еще пять заявлений для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Красноярска.

В Красноярске на текущий момент зарегистрировано 14 человек на пост мэра мегаполиса.

Сегодня в Горсовет поступило еще пять заявлений на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы краевой столицы.

Документы подали Наталья Дядичкина, Павел Шаповалов, Татьяна Моисеева, Сергей Напольских и Леонид Степанов.



Дядичкина Наталья Владимировна — по данным из открытых источников, полная тезка кандидатки преподает в Красноярском медицинском университете и работает врачом в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Шаповалов Павел Леонидович — самый молодой из кандидатов — ему 28. В 2018 окончил Институт нефти и газа СФУ. Павел работает инженером ресурсодобывающем предприятии. Кандидат подчеркнул, что род его деятельности не связан с проявлением его гражданской позиции.

Я считаю, что город необходимо вернуть горожанам. Нужно вернуть доверие красноярцев к муниципалитету, местному самоуправлению. Нам необходим усиленный состав городского Совета депутатов, который будет по-настоящему представлять мнение горожан. Сделать так, чтобы этот Совет люди знали и верили ему», — цитирует «ТВК Красноярск» слова Павла Шаповалова.

Моисеева Татьяна Юрьевна — согласно данным открытых источников, Татьяна является председателем Совета потребительского кооператива социально-преобразующих проектов «Население», а также учредителем двух частных детских садов в Красноярске.

Напольских Сергей Андреевич — адвокат Краевой коллегии адвокатов, занимается делами общей гражданской направленности. Возраст — 33 года.

Степанов Леонид Алексеевич — о нем информации в открытом доступе нет, а Горсовет не открывает данных о кандидатах.

Прием документов от претендентов на пост главы Красноярска официально стартовал 4 августа 2022. Желающие могут заявить о себе до 2 сентября 2022. Сам конкурс пройдет через 8 сентября 2022.

Актуальный на текущий момент список кандидатов: