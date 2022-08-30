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Кандидатов на кресло мэра Красноярска теперь четырнадцать

Кандидатов на кресло мэра Красноярска теперь четырнадцать
Иллюстрация: Горсовет

30 августа 2022, в Горсовет Красноярска поступило еще пять заявлений для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Красноярска.

#НОВОСТИ

В Красноярске на текущий момент зарегистрировано 14 человек на пост мэра мегаполиса.

Сегодня в Горсовет поступило еще пять заявлений на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы краевой столицы.

Документы подали Наталья Дядичкина, Павел Шаповалов, Татьяна Моисеева, Сергей Напольских и Леонид Степанов.

Дядичкина Наталья Владимировна — по данным из открытых источников, полная тезка кандидатки преподает в Красноярском медицинском университете и работает врачом в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Шаповалов Павел Леонидович — самый молодой из кандидатов — ему 28. В 2018 окончил Институт нефти и газа СФУ. Павел работает инженером ресурсодобывающем предприятии. Кандидат подчеркнул, что род его деятельности не связан с проявлением его гражданской позиции.

Я считаю, что город необходимо вернуть горожанам. Нужно вернуть доверие красноярцев к муниципалитету, местному самоуправлению. Нам необходим усиленный состав городского Совета депутатов, который будет по-настоящему представлять мнение горожан. Сделать так, чтобы этот Совет люди знали и верили ему», — цитирует «ТВК Красноярск» слова Павла Шаповалова.

Моисеева Татьяна Юрьевна — согласно данным открытых источников, Татьяна является председателем Совета потребительского кооператива социально-преобразующих проектов «Население», а также учредителем двух частных детских садов в Красноярске.

Напольских Сергей Андреевич — адвокат Краевой коллегии адвокатов, занимается делами общей гражданской направленности. Возраст — 33 года.

Степанов Леонид Алексеевич — о нем информации в открытом доступе нет, а Горсовет не открывает данных о кандидатах.

Прием документов от претендентов на пост главы Красноярска официально стартовал 4 августа 2022. Желающие могут заявить о себе до 2 сентября 2022. Сам конкурс пройдет через 8 сентября 2022.

Актуальный на текущий момент список кандидатов:

  1. Пашин Михаил Юрьевич
  2. Полковников Алексей Алексеевич
  3. Герич Алексей Анатольевич
  4. Шестаков Александр Михайлович
  5. Аксютенко Алексей Николаевич
  6. Мошенсон Роман Шаломович
  7. Дунаева Анжела Григорьевна
  8. Моисеев Владимир Игоревич
  9. Бухольцев Александр Иванович
  10. Дядичкина Наталья Владимировна
  11. Шаповалов Павел Леонидович
  12. Моисеева Татьяна Юрьевна
  13. Напольских Сергей Андреевич
  14. Степанов Леонид Алексеевич

 

 

Автор: Петр Савельев
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