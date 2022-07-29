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Блиц-опрос: чего вы ждете от нового мэра Красноярска?

Блиц-опрос: чего вы ждете от нового мэра Красноярска?
Иллюстрация: Яндекс

Сообщение о том, что Сергей Ерёмин покидает пост мэра Красноярска, вызвало вал сообщений в соцсетях. Не обошлось и без «теорий заговора». Но куда интереснее понять, чего ждет бизнес от нового мэра.

#НОВОСТИ

Антон Шаталов, архитектор, урбанист:

Блиц-опрос: чего вы ждете от нового мэра Красноярска? 1С приходом Ерёмина в Красноярске многое стало возможным из того, о чем мечтали урбанисты, архитекторы и другие представители креативной среды. Город ожил, стал чище, дружелюбнее и вообще человечнее. К сожалению, я пока не вижу вокруг людей, готовых занять место Ерёмина, — с такой же харизмой и искренним желанием сделать из Красноярска конфетку. Но очень надеюсь, что планка, установленная им, не сползет вниз. И новый мэр продолжит начатое.

Алексей Демешко, основатель digital-агенства Alente:

Блиц-опрос: чего вы ждете от нового мэра Красноярска? 2Красноярск действительно преобразился за последние годы. И я ожидаю продолжения политики Сергея Ерёмина по благоустройству города. Хорошо бы, чтобы позиция нового градоначальника в общении с населением была такой же открытой, живой. Но больше всего хочу увидеть реальные действия в вопросе экологии Красноярска. Мы живем в прекрасном городе. И, победив режим черного неба, новый мэр действительно оставит след в жизни более миллиона людей.

 

Юлия Симбирева, председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса СППКК:

Блиц-опрос: чего вы ждете от нового мэра Красноярска? 3От нового главы города я ничего не жду. В том смысле, что кто бы ни пришел на его место, с ним нужно будет взаимодействовать, выстраивать отношения. При отсутствии прямых выборов и фактически назначении мэра губернатором он будет ориентирован на задачи сверху. Конечно, хотелось бы, чтобы новый глава любил наш город и был способен договариваться. Когда человеку не все равно, всегда можно найти точки соприкосновения.

 

Татьяна Андреева, основатель ЧУДО «Умка»:

Блиц-опрос: чего вы ждете от нового мэра Красноярска? 4За 20 лет существования нашей компании мы пережили трех мэров и четырех губернаторов. Со всеми были разные отношения, но, мне кажется, нам удалось создать с властями хороший тандем. От нового мэра я жду поддержки и помощи в строительстве частной школы. Для этого нам нужна земля или помещения под реконструкцию. И сотрудникам, и клиентам очень важно знать, что наши власти поддерживают частное образование и ориентированы на качество и широкий выбор.

Автор: Петр Савельев
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