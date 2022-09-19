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Банк России проведет вебинар для малого и среднего бизнеса по мерам поддержки

Банк России проведет вебинар для малого и среднего бизнеса по мерам поддержки
Иллюстрация: pixabay.com

Кроме специалистов ЦБ в диалоге с предпринимателями поучаствуют представители Минэкономразвития и других организаций.

#НОВОСТИ

Банк России запускает серию вебинаров для малого и среднего бизнеса. Первый их них будет посвящен мерам финансовой поддержки предпринимателей, рассказали в пресс-службе регулятора.

Участникам вебинара расскажут:

  • как получить льготный кредит;
  • что делать, если нет залога;
  • как компенсировать комиссию за прием оплаты через СБП;
  • на какие субсидии может претендовать бизнес.

Вебинар состоится 20 сентября 2022. Начало — в 18:30 по красноярскому времени. Трансляция будет идти на сайте видеотрансляций, youtube-канале Банка России и на страницах регулятора в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вебинар про господдержку малого и среднего бизнеса открывает целую серию онлайн-встреч Банка России для МСП. Предприниматели не только узнают про льготные кредиты, но и кратко познакомятся с альтернативными способами финансирования бизнеса: факторингом, облигациями и краудфандингом. Подробнее о них эксперты расскажут на следующих вебинарах», — рассказала Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского управления Банка России.

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Участникам расскажут о таможне, сертификации, логистике, расчетах с иностранными контрагентами и страховании рисков.

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Автор: Петр Савельев
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