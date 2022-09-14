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Красноярские банки объявили день сбора монет у населения

Красноярские банки объявили день сбора монет у населения
Иллюстрация: pixabay.com

Акция «День монеты» проводится в городе регулярно. Ее цель: вернуть в экономику те деньги, которые скапливаются у людей в виде монет.

#НОВОСТИ

С 19 по 23 сентября 2022 в Красноярске пройдет акция «День приема монеты от населения», в ходе которой банки будут принимать от жителей города скопившиеся у них монеты.

Свое участие в акции на сегодня подтвердило 20 кредитных организаций, работаюших в городе. В частности, это:

  1. «Азиатско-Тихоокеанский банк»;
  2. «Акцепт»;
  3. «ББР Банк»;
  4. ВТБ;
  5. «Газпромбанк»;
  6. «Дальневосточный банк»;
  7. «Енисейский объединенный банк»;
  8. «ИНКАХРАН»;
  9. «Ланта-Банк»;
  10. «Левобережный»;
  11. «Открытие»;
  12. «ОТП Банк»;
  13. «Промсвязьбанк»;
  14. «Ренессанс-Кредит»;
  15. «Росбанк»;
  16. «Россельхозбанк»;
  17. «Сбербанк»
  18. «СДМ-Банк»;
  19. «Уралсиб»;
  20. «Хакасский муниципальный банк».

Металлические деньги будут менять на бумажные, а также на памятные монеты из серий «Российская мультипликация», «Российская Федерация» и «Города трудовой доблести».

Как рассказал DK.RU управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев, проблема невовлеченности монет в обращение крайне актуальна.

Монеты „живут“ достаточно долго — до 30 лет. Государство тратит на их чеканку значительные средства. К сожалению, не все монеты активно используются. В карманах, копилках оседает значительная их часть. По последним данным, в крае четыре из пяти монет не возвращаются в оборот», — говорит он.

Добавим, что, по данным Банка России на 1 июля 2022, в обращении находилось 70,644 млрд монет на общую сумму 119 млрд рублей. При том, что общая масса денег в стране на указанную дату составлял чуть меньше 18,1 трлн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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