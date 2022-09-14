Красноярские банки объявили день сбора монет у населения
Акция «День монеты» проводится в городе регулярно. Ее цель: вернуть в экономику те деньги, которые скапливаются у людей в виде монет.
С 19 по 23 сентября 2022 в Красноярске пройдет акция «День приема монеты от населения», в ходе которой банки будут принимать от жителей города скопившиеся у них монеты.
Свое участие в акции на сегодня подтвердило 20 кредитных организаций, работаюших в городе. В частности, это:
- «Азиатско-Тихоокеанский банк»;
- «Акцепт»;
- «ББР Банк»;
- ВТБ;
- «Газпромбанк»;
- «Дальневосточный банк»;
- «Енисейский объединенный банк»;
- «ИНКАХРАН»;
- «Ланта-Банк»;
- «Левобережный»;
- «Открытие»;
- «ОТП Банк»;
- «Промсвязьбанк»;
- «Ренессанс-Кредит»;
- «Росбанк»;
- «Россельхозбанк»;
- «Сбербанк»
- «СДМ-Банк»;
- «Уралсиб»;
- «Хакасский муниципальный банк».
Металлические деньги будут менять на бумажные, а также на памятные монеты из серий «Российская мультипликация», «Российская Федерация» и «Города трудовой доблести».
Как рассказал DK.RU управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев, проблема невовлеченности монет в обращение крайне актуальна.
Монеты „живут“ достаточно долго — до 30 лет. Государство тратит на их чеканку значительные средства. К сожалению, не все монеты активно используются. В карманах, копилках оседает значительная их часть. По последним данным, в крае четыре из пяти монет не возвращаются в оборот», — говорит он.
Добавим, что, по данным Банка России на 1 июля 2022, в обращении находилось 70,644 млрд монет на общую сумму 119 млрд рублей. При том, что общая масса денег в стране на указанную дату составлял чуть меньше 18,1 трлн рублей.
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