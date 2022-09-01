КПК: финансовый помощник или сомнительная афера?

Чем может быть полезен кредитный кооператив и как отличить порядочную компанию от мошенников.

Сергей Журавлев, управляющий красноярским отделением Банка России:

Наши земляки время от времени встречают информацию, что очередной кредитный потребительский кооператив (КПК) собрал деньги и не вернул их пайщикам, а то и вовсе оказался финансовой пирамидой. Вполне понятно, что может сложиться мнение: в КПК — сплошь мошенники. Это не так. Расскажу, как не вступить в отношения с аферистами и в каких ситуациях КПК может быть полезен жителям края.

КПК — это финансовая организация, легальный участник финансового рынка. В нём можно взять деньги в долг или положить сбережения под процент. Но у кооператива есть свои особенности, которые нужно учитывать.

Членами КПК по закону становятся люди, которых что-то объединяет — у них одна профессия, одно место проживания или социальный статус. Создав КПК, пайщики открывают некое подобие кассы взаимопомощи для решения финансовых вопросов. Они скидываются «в общий котел» — фонд финансовой взаимопомощи — и сами же могут одалживать из него деньги под проценты. Например, животноводы могут создать КПК и брать в нем займы на покупку техники или кормов. В кооперативе можно получить заем для бизнеса и на личные нужды. Обратите внимание: КПК не ставит целью получить прибыль, он принимает деньги на выгодных условиях у одних пайщиков и выдает их взаймы другим.

Важно отметить, кооперативом управляют сами пайщики: они должны участвовать в принятии решений и следить за финансовым положением. Каждый, кто вступает в КПК, несет субсидиарную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность кооператива. Это означает, что в случае убытков пайщики обязаны покрыть их самостоятельно — внести дополнительные взносы. Поэтому членам кооператива рекомендуется принимать активное участие в управлении его деятельностью.

Зачем же столько усилий, если деньги можно взять в кредит в банке? Заём в КПК пайщику взять проще, чем в банке: меньше документов, в кооперативе более лояльны к заемщикам с испорченной кредитной историей, да и отдавать такой долг легче — правила платежей достаточно комфортные. Даже при возникновении сложностей с возвратом с КПК несложно договориться о реструктуризации задолженности. Однако стоимость займов в КПК дороже, чем в банке — это нужно учитывать.

Вложения же в кредитные потребительские кооперативы, как правило, бывают более доходными, чем в банках. Но помните: сбережения пайщиков не застрахованы государством, как в банках, поэтому есть риск их потерять, если КПК столкнется с финансовыми проблемами или вовсе обанкротится. Однако в этом случае есть шанс вернуть свои деньги или хотя бы их часть. Чего не скажешь, если изначально сделка была заключена с мошенниками, которые прикрываются вывесками легальных КПК и даже иногда используют их названия и репутацию. Чтобы не столкнуться с ними, расскажу, на что следует обратить внимание.

Начать нужно с проверки легальности работы КПК. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе, переход на который расположен на стартовой странице Проверить финансовую организацию. Находите там КПК, смотрите, что статус его — «действующий», КПК должен быть членом СРО. Дальше рекомендую перейти по ссылке «Решения Банка России в отношении участников финансового рынка». Если вы видите, что кооперативу выдано предписание о полном или частичном ограничении деятельности, обращаться к нему не следует. Если кооператив предлагает вам какие-то из ограниченных регулятором услуг, он нарушает закон. Вы в этом случае можете лишиться всех своих денег.

Также рекомендую очень внимательно смотреть на название кооператива. Юридическая форма организации должна быть Кредитный потребительский кооператив (КПК) или Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (СКПК). Все остальные формы — например, ООО — не имеют к КПК никакого отношения.

Предположим, вы нашли в реестре название кооператива, а вам предлагают подписать договор с организацией, где название то же, но вначале стоит аббревиатура ООО, знайте, практически наверняка перед вами мошенники. При этом следует всегда смотреть на расшифровку и самой аббревиатуры КПК. Это должен быть именно кредитный потребительский кооператив, а не какой-то кредитный производственный или краевой потребительский.

Опасным сигналом является также агрессивная реклама КПК, особенно сопровождающаяся незаконными тезисами: «Гарантируем высокую доходность», «Вклады в КПК застрахованы государством». Должен вас насторожить и призыв «Получите у нас деньги под материнский капитал в день обращения».

Тщательно проверяйте документы, читайте устав КПК, договор, который с вами заключают. Если вас торопят, не дают информацию или она неполная и недостаточная по вашему мнению, не задерживайтесь, ищите другую организацию.

Бдительность нельзя терять, даже когда вы все проверили и стали пайщиком кооператива. Неудачное финансовое управление организацией либо ее недобросовестное поведение может привести к нарушениям прав пайщиков или даже банкротству. Нужно быть осмотрительными, членство в КПК требует внимательности к его работе и активного участия в ней.

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