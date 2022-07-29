В банках Красноярского края выявляют все меньше подделок. Но они еще есть

Во 2-м квартале 2022 году в банках Красноярского кая нашли 16 поддельных купюр, в то время как годом ранее за этот же период была выявлена 41 поддельная купюра.

Таким образом, за год подделок стало в 2,5 раза меньше.

Чаше всего фальшивкой оказывается купюра номиналом 5000 рублей — на нее пришлась половина всех подделок.

По одной выявили поддельные банкноты номиналами 50 и 500 рублей, четыре штуки — номиналом 1000 рублей и две — номиналом 2000 рублей.

А вот поддельной иностранной валюты в прошедшем квартале вообще не выявили. В то время как во втором квартале 2021 года банковские сотрудники обнаружили три поддельные стодолларовые купюры.

Управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев рассказал, что уровень фальшивомонетничества остается низким по всей стране, однако горожанам все же не стоит терять бдительность:

«Мы отмечаем второй квартал подряд значительное снижение выявленных поддельных банкнот. Однако призываю земляков внимательно проводить расчёты наличными, проверять попавшие в руки банкноты минимум по 2-3 признакам. При малейшем сомнении отказывайтесь брать подозрительную банкноту».

Сергей Журавлев также добавил, что нельзя сбывать фальшивые купюры, если они все же к вам попали — это может быть расценено как преступление.

В марте DK.RU сообщал, что в Красноярском крае за 2021 год выявили 153 поддельные купюры. Это на 46% больше, чем годом ранее.

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