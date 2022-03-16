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В Красноярском крае выросло количество фальшивых банкнот

В Красноярском крае выросло количество фальшивых банкнот
Иллюстрация: pixabay.com

153 поддельные купюры за 2021 год обнаружили банки, которые работают на территории Красноярского края. Это на 46% больше, чем годом ранее, отмечают в красноярском отделении Банка России.

#НОВОСТИ

Чаще всего встречаются поддельные 5000-е банкноты, их обнаружили 126 штук. 15 подделок имитировали купюры номиналом в 1000 рублей, две 200-рублевые и по одной банкноте в 50 и 100 рублей. В конце 2021-го года банки отметили появление фальшивых купюр достоинством 2000 рублей, в крае обнаружили восемь подделок.

Будьте внимательны во время расчётов на рынках, в местах уличной торговли, там, где чаще используют наличные. Если сомневаетесь в подлинности банкноты, которую получаете на сдачу, откажитесь от нее. Пользуйтесь информационными ресурсами, помогающими изучить признаки подлинности банкнот. В помощь предпринимателям и работникам торговли Банк России проводит специальные курсы, где кассиры и продавцы могут научиться определять подлинность банкнот», — напомнил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Пресс-служба ЦБ РФ уточнила, что на данный момент обучение в программе завершили уже 2,5 тысячи работников торгово-сервисных предприятий из разных регионов России. Подробная программа курса и условия участия в обучении размещены на сайте Университета Банка России.

Всего в Сибирском Федеральном округе в 2021 году выявили 1190 поддельных банкнот – столько же, сколько годом ранее. Однако распределение фальшивок внутри регионов изменилось. Так, существенно меньше подделок обнаружили в Омской и Новосибирской областях, в других регионах СФО количество фальшивок выросло. По-прежнему основная доля подделок – это 5000-е купюры.

В Красноярском крае выросло количество фальшивых банкнот 1

Данные ЦБ РФ

Все признаки подлинности банкнот каждый желающий может изучить самостоятельно на сайте Банка России, портале «Финансовая культура» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

 

Автор: Петр Савельев
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