В Красноярском крае нашли девять нелегальных кредиторов

В массе своей они маскировались под ломбарды, но были и другие.

Девять финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности были выявлены в Красноярском крае с начала 2022 года. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.

В частности, это:

комиссионный магазин «ЛОМБАРДиК»;

комиссионный магазин «АЛМАЗ»;

компания «ФЕНИКС» (КрасЛомбард);

ломбард «АВТОИМПЕРИЯ»;

компания «ФАВОРИТ» (ФАВОРИТ ЗАЙМОВ);

компания «ЛОМБАРД 24»;

компания «ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД»;

компания «ГРАН-ЛОМБАРД 777»;

компания «ЛОМБАРДиКО».

Восемь из этих компаний работали по типу ломбардов — они выдавали деньги под залог ценных вещей, но, когда клиенты приходили за своими вещами, оказывалось, что те уже проданы.

Ломбарды обязаны страховать имущество клиентов за свой счет и хранить заложенную вещь. К тому же Банк России контролирует их проценты и комиссии. Нелегалы же работают вне правил, установленных регулятором», — пояснил управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев.

Еще одна компания маскировалась под микрофинансовую организацию.

Список нелегальных кредиторов публикуется на сайте Банка России и обновляется по мере пополнения.

Также ЦБ напоминает, что распознать легального участника финансового рынка можно по маркировке в поисковых системах Яндекс и Mail.ru.

Сайты легальных организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов, МФО, страховых компаний и ломбардов — отмечаются в поисковиках синим кружком с галочкой и надписью „ЦБ РФ“», — сообщает регулятор.

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