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В Красноярском крае нашли девять нелегальных кредиторов

В Красноярском крае нашли девять нелегальных кредиторов
Автор фото: RODNAE Productions. Иллюстрация: pexels.com

В массе своей они маскировались под ломбарды, но были и другие.

#НОВОСТИ
Девять финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности были выявлены в Красноярском крае с начала 2022 года. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.
 
В частности, это:
  • комиссионный магазин «ЛОМБАРДиК»;
  • комиссионный магазин «АЛМАЗ»;
  • компания «ФЕНИКС» (КрасЛомбард);
  • ломбард «АВТОИМПЕРИЯ»;
  • компания «ФАВОРИТ» (ФАВОРИТ ЗАЙМОВ);
  • компания «ЛОМБАРД 24»;
  • компания «ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД»;
  • компания «ГРАН-ЛОМБАРД 777»;
  • компания «ЛОМБАРДиКО».
Восемь из этих компаний работали по типу ломбардов — они выдавали деньги под залог ценных вещей, но, когда клиенты приходили за своими вещами, оказывалось, что те уже проданы.
Ломбарды обязаны страховать имущество клиентов за свой счет и хранить заложенную вещь. К тому же Банк России контролирует их проценты и комиссии. Нелегалы же работают вне правил, установленных регулятором», — пояснил управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев.
Еще одна компания маскировалась под микрофинансовую организацию.
 
Список нелегальных кредиторов публикуется на сайте Банка России и обновляется по мере пополнения.
 
Также ЦБ напоминает, что распознать легального участника финансового рынка можно по маркировке в поисковых системах Яндекс и Mail.ru.
Сайты легальных организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов, МФО, страховых компаний и ломбардов — отмечаются в поисковиках синим кружком с галочкой и надписью „ЦБ РФ“», — сообщает регулятор.
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Автор: Петр Савельев
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