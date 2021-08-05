В банках края стало больше фальшивок
Так, в первом полугодии 2021 года фальшивой оказалась 81 банкнота Банка России. И это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего подделывают купюру номиналом 5 000 руб.
В этом году тенденция не изменилась, однако к пятитысячной добавились еще купюры номиналом 1000 рублей, 50, 100 и 200 рублей.
Иностранная валюта также оказалась в числе фальшивок. Так, сотрудники Банка России обнаружили 24 поддельные 100-долларовые купюры. И это больше, чем годом ранее: в первом полугодии 2020 года среди иностранной валюты попалось лишь 2 фальшивые банкноты.
Как отмечают специалисты, чаще всего фальшивки попадают к жителем края через небольшие торговые точки и рынки.
К наличным деньгам надо относиться с особым вниманием, обязательно проверять банкноты, которые попали в руки. Следует сверять не менее трех-четырех признаков подлинности», — рассказал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
Он посоветовал красноярцам проверять подлинность купюры с помощью приложения для смартфонов «Банкноты Банка России».
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