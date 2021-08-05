Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.08
72,78
86,41
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В банках края стало больше фальшивок

В банках края стало больше фальшивок
Иллюстрация: Яндекс

Так, в первом полугодии 2021 года фальшивой оказалась 81 банкнота Банка России. И это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего подделывают купюру номиналом 5 000 руб.

#НОВОСТИ

В этом году тенденция не изменилась, однако к пятитысячной добавились еще купюры номиналом 1000 рублей, 50, 100 и 200 рублей.

Иностранная валюта также оказалась в числе фальшивок. Так, сотрудники Банка России обнаружили 24 поддельные 100-долларовые купюры. И это больше, чем годом ранее: в первом полугодии 2020 года среди иностранной валюты попалось лишь 2 фальшивые банкноты.

Как отмечают специалисты, чаще всего фальшивки попадают к жителем края через небольшие торговые точки и рынки.

К наличным деньгам надо относиться с особым вниманием, обязательно проверять банкноты, которые попали в руки. Следует сверять не менее трех-четырех признаков подлинности», — рассказал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Он посоветовал красноярцам проверять подлинность купюры с помощью приложения для смартфонов «Банкноты Банка России».

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «На стороне ФАС» — «Сибиряк» не будет строить медцентр под Новосибирском«На стороне ФАС» — «Сибиряк» не будет строить медцентр под Новосибирском
  • Красноярцы додизайнились до Elle DÉCORКрасноярцы додизайнились до Elle DÉCOR
  • Сеть «Слата» требует банкротства красноярского «Мясничего»Сеть «Слата» требует банкротства красноярского «Мясничего»
  • Дело близится к развязке: земля зарезервированаДело близится к развязке: земля зарезервирована
  • Вагоноремонтный завод против МинэнергоВагоноремонтный завод против Минэнерго
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.