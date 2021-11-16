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В Красноярском крае фальшивые деньги стали встречаться в полтора раза чаще

В Красноярском крае фальшивые деньги стали встречаться в полтора раза чаще
Автор фото: Romi_Lado. Иллюстрация: pixabay.com

115 поддельных купюр обнаружили за январь-сентябрь 2021 года в банках Красноярского края. Это на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

#НОВОСТИ

Самыми популярными у фальшивомонетчиков по-прежнему остаются 5000-е банкноты, 93% найденных подделок – это они (96 штук). Также при проверке на подлинность было выявлено 15 подделок номиналом 1000 рублей, две — номиналом 200 рублей и по одной — номиналами 50 и 100 рублей.

Количество фальшивок в крае увеличилось. Все чаще они выявляются при проведении инкассации, когда выручка поступает в банки. Это означает, что специалисты торгово-сервисных предприятий, работающие с деньгами, не всегда тщательно проверяют банкноты, а иногда не имеют специальных навыков», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Неумение отличать фальшивку от настоящей купюры приводит к убыткам для бизнеса: выявленные подделки нельзя обменять на подлинные деньги. В помощь предпринимателям Банк России организовал специальные бесплатные онлайн-курсы для кассиров торговых организаций, где они могут научиться определять подлинность банкнот.

Подробная программа и условия участия в обучении есть на сайте Университета Банка России.

В Красноярском крае фальшивые деньги стали встречаться в полтора раза чаще 1

Все признаки подлинности банкнот каждый желающий может изучить самостоятельно на сайте Банка России, портале «Финансовая культура» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

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Автор: Петр Савельев
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