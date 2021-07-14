Красноярская прокуратура требует закрытия сайтов с «левыми» прививочными сертификатами

Прокуратура Октябрьского района обнаружила в Интернете несколько ресурсов, которые предлагают всем желающим купить прививочный сертификат или ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры края, сейчас в суд направлены восемь исковых заявлений с требованием признать информацию этих ресурсов запрещенной к распространению и ограничить доступ к ним.

Отметим, сайты, предлагающие «левые» прививочные сертификаты и поддельные тесты появились массово. В Москве уже возбуждено несколько уголовных дел, задержаны курьеры, доставлявшие покупателям фальшивые документы, а также продавцы «липовых» справок.