Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.07
57,78
58,67
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы жалуются на проценты по ипотеке

Красноярцы жалуются на проценты по ипотеке
Иллюстрация: pixabay.com

Каждая шестая жалоба жителей Красноярского края в Центробанк на ипотечные кредиты связана с их стоимостью.

#НОВОСТИ
Из 128 жалоб на ипотечные кредиты, которые поступили в Банк России от жителей Красноярского края за первые шесть месяцев 2022 года, 19 касались стоимости этого продукта. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского представительства регулятора.
 
По словам управляющего красноярским отделением ЦБ Сергея Журавлева, это связано с тем, что процентная ставка по ипотеке до недавнего времени не регулировалась законодательно и банки вольны были сами определять ее размер. Но недавно ситуация изменилась.
С 3 июля вступила в силу поправка в закон „О потребительском кредите“. С этой даты переплата по новым ипотечным кредитам ограничена. Такая норма уже зарекомендовала себя в потребительских кредитах, теперь она будет работать и в интересах ипотечных заемщиков», — рассказал Журавлев.
Суть поправки, о которой идет речь, в том, что теперь ставки по ипотеке не могут превышать среднерыночные более чем на треть. Так, в июле — сентябре 2022 года ставка по кредиту не сможет быть выше 14,3%.
Эта ставка определяет полную стоимость кредита, в которой учтены проценты по нему и все сопутствующие расходы заемщика: обязательная страховка, комиссии и любые другие дополнительные услуги. Если банк предлагает ставку выше означенной, это повод написать обращение в Банк России. Проще всего это сделать через интернет-приемную», — говорит Журавлев.
Читайте также:
Жители Красноярского края могут оформить сельскую ипотеку под 3%.

На поддержку льготного кредитования выделена сумма 7 млрд рублей в Красноярском крае.

Больше 100 красноярских дольщиков из ЖК «Два берега» получат компенсации

В Красноярском крае восстановят права 124 участников долевого строительства — компенсации получат дольщики многоквартирного дома ЖК «Два берега» застройщика «Ситистрой».

Потребкредиты в Красноярском крае пошли в рост

После снижения ключевой ставки ЦБ этого следовало ожидать.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске арестовали 6 зданий предпринимателя Анатолия БыковаВ Красноярске арестовали 6 зданий предпринимателя Анатолия Быкова
  • Bellini откроет еще три кондитории «Ромбаба» в КрасноярскеBellini откроет еще три кондитории «Ромбаба» в Красноярске
  • Глава Красноярска Сергей Еремин подает в отставкуГлава Красноярска Сергей Еремин подает в отставку
  • В Красноярске на следующей неделе будет тепло и дождливоВ Красноярске на следующей неделе будет тепло и дождливо
  • Арестован министр транспорта Красноярского краяАрестован министр транспорта Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.