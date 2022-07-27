Красноярцы жалуются на проценты по ипотеке

Каждая шестая жалоба жителей Красноярского края в Центробанк на ипотечные кредиты связана с их стоимостью.

Из 128 жалоб на ипотечные кредиты, которые поступили в Банк России от жителей Красноярского края за первые шесть месяцев 2022 года, 19 касались стоимости этого продукта. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского представительства регулятора.

По словам управляющего красноярским отделением ЦБ Сергея Журавлева, это связано с тем, что процентная ставка по ипотеке до недавнего времени не регулировалась законодательно и банки вольны были сами определять ее размер. Но недавно ситуация изменилась.

С 3 июля вступила в силу поправка в закон „О потребительском кредите“. С этой даты переплата по новым ипотечным кредитам ограничена. Такая норма уже зарекомендовала себя в потребительских кредитах, теперь она будет работать и в интересах ипотечных заемщиков», — рассказал Журавлев.

Суть поправки, о которой идет речь, в том, что теперь ставки по ипотеке не могут превышать среднерыночные более чем на треть. Так, в июле — сентябре 2022 года ставка по кредиту не сможет быть выше 14,3%.

Эта ставка определяет полную стоимость кредита, в которой учтены проценты по нему и все сопутствующие расходы заемщика: обязательная страховка, комиссии и любые другие дополнительные услуги. Если банк предлагает ставку выше означенной, это повод написать обращение в Банк России. Проще всего это сделать через интернет-приемную», — говорит Журавлев.

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