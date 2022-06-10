Больше 100 красноярских дольщиков из ЖК «Два берега» получат компенсации

В Красноярском крае восстановят права 124 участников долевого строительства — компенсации получат дольщики многоквартирного дома ЖК «Два берега» застройщика «Ситистрой».

Решение о выплате принял Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий.

«Размер возмещения определяется исходя из рыночной стоимости квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке на момент выплаты», — сообщили в правительстве Красноярского края.

Кроме того, в этом году ожидается принятие решений в отношении ещё 43 недостроенных многоквартирных домов.

Отметим, чтобы получить выплату, дольщикам нужно обратиться с заявлением в федеральный фонд.

Ранее DK.RU рассказывал, что экс-руководителя двух строительных компаний будут судить за ущерб дольщикам в 1 млрд рублей.

Он привлекал деньги дольщиков не на строительство их жилья, а на расчеты с контрагентами по строительству других объектов.

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